В 2020 году Opel будет продавать в России шесть моделей вместо анонсированных трех.

Материалы по теме Opel начал продажи Zafira Life и Grandland X — цены известны

В конце 2019 года в России начались продажи двух моделей Opel — кроссовера Grandland X и минивэна Zafira Life. В скором времени к ним добавится фургон коммерческий Vivaro. Но это, как оказалось, далеко не все модели, которые концерн PSA (нынешний владелец бренда Opel) намерен поставлять в нашу страну.

Как заявил вице-президент французского автопроизводителя, управляющий директор брендов Peugeot, Citroen и Opel в России Алексей Володин, в 2020 году на российский рынок будут выведены еще три модели.

«У нас есть план продуктового развития на 2020 год, в течение которого линейка Opel в России будет существенно дополнена. Мы, конечно же, не будем ограничиваться двумя моделями. В конце первого квартала 2020 года мы планируем запустить в производство фургон Vivaro. В планах на этот год запуск на российском рынке еще до трех моделей. То есть, по итогам 2020 года, если у нас все получится, линейка Opel в России будет представлена шестью моделями», — рассказал Алексей Володин в интервью ТАСС.

Пока неясно, какие именно модели Opel могут появиться в России, но известно, что это будут автомобили массового сегмента. Таким образом, можно предположить, что речь идет, в частности, о субкомпактном седане класса В, который составит конкуренцию таким автомобилям, как Kia Rio, Skoda Rapid, Renault Logan и так далее. Второй моделью может стать субкомпактный кроссовер, который будет конкурировать с Hyundai Creta и Kia Seltos. Третьей моделью, учитывая спад спроса на седаны класса С и D и рост популярности кроссоверов, может стать SUV более высокого класса, чем Grandland X, который конкурирует с Nissan Qashqai, наподобие Hyundai Santa Fe.

О том, какие модели Opel пользуются особой популярностью на вторичном рынке России, можно узнать здесь.

Фото: depositphotos.com