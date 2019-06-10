Какие Опели на самом деле нужны в России

О том, какие модели Opel стоит снова везти в Россию, говорят продажи на вторичном рынке.

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Автомобили Opel пользуются устойчивым спросом на нашем вторичном рынке. Всего с января по апрель этого года в России было перепродано 35 448 машин ушедшей марки. Одна из причин высокого спроса, конечно же, умеренные цены на автомобили Opel с пробегом.

Самыми популярными Опелями являются те, которые были выпущены в докризисные 2007–2008 года, качество которых, по мнению экспертов, выше, чем более новых автомобилей. На них пришлось 28% всех сделок, отмечают аналитики агентства «Автостат». Всего на нашем вторичном рынке представлено 28 моделей Opel разных поколений. Самой востребованной из них является Astra, перепродажи которой за четыре месяца достигли 18 393 штук. Это больше половины всех сделок.

В тройку лидеров также вошли городские хэтчбеки Opel Corsa, которые предпочли 4789 человек, и полноразмерные Opel Vectra, нашедшие 3198 новых хозяев.

На четвертом месте оказался минивэн Opel Zafira, который понадобился 2391 автомобилисту, а замыкает пятерку лидеров субкомпактный кроссовер Opel Mokka с результатом 1408 перепродаж.

Ликвидными моделями Opel также являются кроссовер Antara, полноразмерные Insignia, минивэны Meriva, а также старенькие Omega и Frontera, вошедшие в топ-10 самых продаваемых моделей марки на нашем вторичном рынке.

PSA, копившая Opel, и решившая вернуть бренд на российский рынок, намерена в скором времени начать поставки трех моделей. Городских хэтчбеков среди них нет, но есть конкурент Hyundai Creta и скорой новинки Kia Seltos — это субкомпактный кроссовер Grandland X, успех которого во многом зависит от еще не объявленной стоимости. Выбор PSA понятен и логичен — сегмент городских кроссоверов активно развивается, вытесняя с рынка автомобили гольф-класса, которым и является Astra. Другие две модели Opel являются близнецами Peugeot Expert и Traveller, а также Citroen Jumpy и SpaceTourer. Микроавтобус Zafira Life и фургон Vivaro также обещают быть востребованными, но уже на рынке коммерческого транспорта.

PSA не имеет права продавать в России популярную Opel Astra Ответ на вопрос «Почему?» вас удивит.

Продавший бренд Opel концерн GM уже выставил на продажу свою штаб-квартиру. И даже нашел на нее покупателя.

Фото: Opel