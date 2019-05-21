GM уже продает свою штаб-квартиру

Концерн ведет переговоры о продаже своей штаб-квартиры в Renaissance Center миллиардеру Дэну Гилберту.

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В конце ноября 2018 года General Motors объявил о своих планах реструктуризации, которые подразумевают сокращение штата сотрудников в Северной Америке на 15%: 4 тыс. рабочих мест и закрытие пяти заводов. Кроме того, на 25% будет сокращен руководящий состав. Как стало известно сегодня, на этом реструктуризация не заканчивается.

Как стало известно Automotive News от «четырех человек, знакомых с этим вопросом», американский автопроизводитель ведет переговоры о продаже своей штаб-квартиры в Renaissance Center (Детройт, США) миллиардеру Дэну Гилберту, владеющему, в частности, профессиональным баскетбольным клубом Cleveland Cavaliers. Переговоры длились недолго, поскольку комплекс требует «существенной модернизации, включая дорогостоящий капитальный ремонт системы отопления, вентиляции и кондиционирования». General Motors сообщил изданию, что в бюджете концерна заложены «значительные средства на ремонт и благоустройство штаб-квартиры и территории вокруг зданий».

Один из источников издания утверждает, что сделка может состояться. Это косвенно подтверждается информацией из другого источника, который сообщил, что GM в настоящее время не ищет других покупателей.

Renaissance Center — это группа из семи небоскребов, расположенных в центре Детройта (штат Мичиган). General Motors приобрела его в 1996 году за сумму, превышающую 70 млн долларов.

В России GM продает завод в Санкт-Петербурге, покупателя на который тоже нашли.

GM продает и бренды. Напомним, что французский PSA купил у концерна бренд Opel за 2,2 млрд евро. Без скандала, кстати, не обошлось: PSA обвинил GM в обмане при продаже Opel.

Фото: EPA\TASS