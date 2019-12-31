Lada подвела итоги года: всё прекрасно!

Итоги 2019 года: рост продаж в России на 1%, Lada Granta и Lada Vesta возглавляют топ продаж, а в целом у марки доля рынка — 20,6%.

Материалы по теме Новинки будут: АВТОВАЗ рассказал об успехах и планах

На фоне просевшего рынка легковых и легких коммерческих автомобилей, показатели которого только предстоит проанализировать, но по черновым прикидкам, это порядка минус 2,5%, отечественный бренд Lada успешно завершил 2019 год — продано 362 356 автомобилей, что на 1% выше, чем в 2018 году. Доля автомобилей АВТОВАЗа в сегменте легковых и легких коммерческих автомобилей выросла с 20,0% до 20,6%.

Granta и Vesta второй год подряд являются самыми популярными моделями в РФ с результатом 135 831 (+27,8% к 2018 году) и 111 459 автомобилей (+2,9% к 2018 году) соответственно.

Больше всего автомобилей Lada продают в Москве и Московской области, Самарской области и Республике Татарстан — на эти рынки приходится 24% всего объема продаж, или 85 330 автомобилей.

Удалось в прошлом году нарастить и экспорт — за рубежом реализовано около 50 тысяч штук, это на 32% больше, чем в позапрошлом году. Самыми крупными рынками по-прежнему остаются Беларусь и Казахстан.

В текущем году АВТОВАЗ собирается упрочить лидирующие позиции за счет продаж автомобилей с коробкой-автоматом и интеграции внедорожника Niva в модельный ряд Lada. Также производитель будет развивать экспортное направление.

АВТОВАЗ выкупил у General Motors 50% акций совместного предприятия GM-АВТОВАЗ и вернул себе бренд Нива, и не исключено, что через какое-то время автомобилисты будут говорить о внедорожниках предприятия — «новая Нива», «старая Нива» и «совсем старая Нива».

Фото: «За рулем»