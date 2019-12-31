Скоро в продаже три Нивы: «новая», «старая» и «совсем старая»

Тольяттинский автогигант выкупил у General Motors 50% акций совместного предприятия GM-АВТОВАЗ, стал единоличным владельцем СП и вернул себе бренд «Нива».

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Во время торжественного пуска конвейера СП «GM-АВТОВАЗ» в 2002 году главный дизайнер Нивы Валерий Сёмушкин (он «рисовал» и старую Ниву, и новую) разговаривать со мной отказался: «Не любите вы Ниву, ничего хорошего в ее адрес от вас не слышал». А всё дело в том, что незадолго до этого я поездил на ВАЗ-2123, который позже и переименовали в Chevrolet. То была не машина — завод на мощностях опытно-промышленного производства выпускал малыми партиями полуфабрикат. О чем я честно и написал.

Едва державшийся на плаву АВТОВАЗ не мог осилить полноценное производство — и возникла идея создать совместное предприятие с сильным партнером. Так образовался альянс, а под боком у автогиганта выросла новая сборочная площадка. Под шумок американцам передали и бренд «Нива».

Надо отдать должное новому предприятию: Chevrolet Niva оказался более серьезным продуктом, нежели ВАЗ-2123, - машина уже не напоминала конструктор «сделай сам». Переднюю панель обтянули мягким материалом, вместо ползункового блока управления микроклиматом внедрили три вращающиеся рукоятки. Но косяков хватало. «Шниву» лечили долго и не всегда безнадежно, и она продавалась. На плановую мощность СП так и не вышло: в пиковом 2012 году было продано 63 тысячи машин при мощности конвейера 98 тысяч.

Детали нынешней сделки пока не известны. Что дальше? И почему АВТОВАЗ решил прибрать к рукам еще одну полупустующую сборочную площадку, если основной конвейер в Тольятти не загружен, равно как и завод в Ижевске, где делают Весты?

Во-первых, СП перестало интересовать американскую сторону: GM полностью сконцентрировался на продаже в России моделей премиум-класса Cadillac и Chevrolet.

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Во-вторых, АВТОВАЗу, как ни странно, в обозримом будущем могут потребоваться дополнительные мощности, поскольку в ближайшие годы он должен вывести на рынок десяток новых моделей.

В-третьих, судя по всему, сумма сделки чисто символическая для предприятия такого масштаба — так почему не вернуть себе товарное имя «Нива»?

В-четвертых, на СП работает 500–600 человек, а новый губернатор Самарской области ведет довольно жесткую политику по сохранению рабочих мест, так что АВТОВАЗ выполняет еще и социальную функцию.

Покупателей все эти метаморфозы не должны сильно беспокоить. Первое время Ниву продолжат выпускать как Chevrolet Niva, но в течение года на нее навесят шильдики «Лада». Скорее всего, даже сертификация не потребуется, ведь машина ничуть не изменится. Сколько она продержится на конвейере — неизвестно.

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Старая Нива, которая пока существует под брендом «4x4», будет выпускаться как минимум до 2023 года — именно поэтому ей только что слегка изменили интерьер. В том же году должна появиться принципиально новая Нива, которую разрабатывают на платформе альянса Renault-Nissan. Как рассказывал мне президент АВТОВАЗа Ив Каракатзанис, поставлена задача сделать новую Ниву более выносливой на бездорожье. А самым уязвимым местом Дастера является муфта, которая перегревается в тяжелых условиях, - значит, грядут трансмиссионные перемены.

И вполне реально, что все три машины будут выпускаться параллельно. Оригинальная Нива будет наиболее бюджетным вариантом. Новая — самой крупной и дорогой. А где-то между ними расположится «шнива», вокруг которой сейчас весь сыр-бор.

И не исключено, что через какое-то время автомобилисты будут называть эти машины «новая Нива», «старая Нива» и «совсем старая Нива». Как-нибудь разберемся. Старая, зато своя.

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