Новая Нива перестанет быть Chevrolet

Работы над Chevrolet Niva второго поколения практически закончены, но перед производством встала новая проблема.

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Новая Chevrolet Niva будет отличаться от предшественницы только передней частью. Салон и кузовные элементы останутся практически неизменными. Это больше похоже на обновление. Но спорить о том, можно ли считать машину новым поколением или рестайлинговой версией актуальной модели, нет никакого смысла — автомобиль выйдет под новой маркой!

Новая Niva уже показывалась на Московском автосалоне в 2014 году. Тогда, чтобы подчеркнуть новизну концепта, его оснастили множеством внедорожных элементов: от накладок до лебедки. Согласно слухам, у машины будет более мощный двигатель, что стало возможным благодаря удлиненному моторному отсеку.

Работы над проектом были приостановлены в 2014 году из-за ухода бренда Chevrolet с российского рынка. Теперь, чтобы сохранить производство, GM намерен продать свою долю в совместном с АВТОВАЗом предприятии. Самым вероятным покупателем ее является альянс Renault-Nissan. По информации CARscope.ru, переговоры об этом уже ведутся.

В результате Niva может снова стать Ладой. Либо Renault, а может и Nissan, либо Datsun. Но это все догадки.

Тест-драйв обновленной Нивы вы найдете здесь.

Фото: GM-АВТОВАЗ