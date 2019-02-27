АВТОВАЗ объявил старт продаж обновленного внедорожника Lada 4x4 и озвучил его стоимость.

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Цена обновленной модели — от 553 900 рублей. Это позволяет ей по-прежнему считаться самым доступным внедорожником на нашем рынке.

Напомним, что все версии обновленной Лады 4x4 получили более удобную и современную панель приборов, новую климатическую установку, большой бардачок, новые передние кресла, формованный потолок с новым плафоном освещения, внешнюю антенну и систему ЭРА-ГЛОНАСС, а также улучшенную шумо- и виброизоляцию и одну боковую подушку безопасности. Задние подголовники и штатные противотуманки входят только в топовые комплектации автомобиля.

Lada 4х4 предлагается в десяти версиях. В самой доступной комплектации Classic есть гидроусилитель руля, антиблокировочная система тормозов, дневные ходовые огни, передние электростеклоподъемники и аудиоподготовка.

В комплектация Luxe, которая обойдется минимум в 570 900 рублей, также предусмотрен подогрев передних сидений, боковые зеркала с электроприводом и обогревом, а также 16-дюймовые легкосплавные диски. Такой же уровень оснащения, плюс противотуманки, имеет и самая доступная по цене версия Urban, но ее стоимость составляет уже от 629 900 рублей.

Версия Luxe AC по цене от 609 900 рублей оснащена кондиционером. В комплектации Luxe Camouflage Lada 4x4 стоит от 599 900 рублей и отличается окраской кузова «камуфляж», а также легкосплавными колесными дисками колес. Версия Luxe Camouflage AC тоже дополнена кондиционером, благодаря чему ее стоимость составляет от 638 900 рублей.

Приобретая внедорожник, покупатель может заказать у дилера установку пакета опций «Комфорт», в который входят центральный замок с д/у, сигнализация с обратной связью, а также аудиосистема с USB и AUX. Заплатить за эти опции придется 19 900 рублей в случае приобретения 3-дверной версии и 20 900 рублей, если куплена 5-дверная версия машины.

Подробнее об обновлениях Лады 4х4 можно узнать здесь.

Фото: АВТОВАЗ