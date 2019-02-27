Первый кроссовер Genesis GV80 получил уникальное оснащение

Компания Hyundai, которой принадлежит бренд Genesis, работала над кроссовером GV80 очень долго. И не зря.

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Genesis представил свой первый кроссовер с индексом GV80, который получил множество инновационных систем. Продажи автомобиля начнутся первым делом в Южной Корее, после чего он появится и в других странах, в том числе в России.

Нет никаких сомнений в том, что Genesis стремится занять свое место в сегменте премиальных кроссоверов, предлагая не только стиль, но и уникальные технологии. GV80 будет конкурировать с такими автомобилями, как BMW X5 и Audi Q7, предлагая 5- и 7-местные версии GV80.

GV80 имеет 14,5-дюймовую панель приборов, а также большой монитор информационно-развлекательной системы. Более того, водителю и пассажиру, сидящему на переднем кресле, доступны системы, использующие технологии дополненной реальности. Контроллер Genesis оснащен системой распознавания рукописного ввода текста, которая позволяет вводить в навигатор пункт назначения или записывать и набирать номера телефонов.

Кроме того, GV80 оснащен системой шумоподавления, которая в режиме реального времени отслеживает посторонние звуки, проникающие в салон с дороги, и издает подавляющие их волны. Есть в кроссовере даже система автоочистки воздуха, которая контролирует его качество и при необходимости активируется. Круиз-контроль же оснащен искусственным интеллектом и постоянно обучается у водителя, чтобы копировать его манеру вождения.

Не обошлось и без систем помощи водителю, а также множества систем безопасности, включая ту, которая внимательно следит за состоянием водителя.

В Южной Корее Genesis GV80 будет продаваться в заднеприводной и полноприводной версиях, дополненных системой, позволяющей выбирать один из нескольких режимов движения, в зависимости от дорожных условий. Первой в продаже появится турбодизельная версия кроссовера, оснащенная мотором объемом 3 литра и мощностью 278 л.с. (588 Нм). Позже в линейке моторов появится и пара бензиновых агрегатов, которыми могут оказаться 2,5-литровый турбированный двигатель мощностью 304 л.с. и 3,5-литровый мотор мощностью 380 л.с., разгоняющий машину до 100 км/ч за 5,7 секунды.

Первый кроссовер Genesis GV80 получил уникальное оснащение Компания Hyundai, которой принадлежит бренд Genesis, работала над кроссовером GV80 очень долго. И не зря. Первый кроссовер Genesis GV80 получил уникальное оснащение

Компания Hyundai также работает над более скромным кроссовером — Genesis GV70.

Фото, видео: Hyundai