Toyota готовит для Европы новый кроссовер

Название модели еще не определено, но кроссовер будет конкурировать с Nissan Juke и Kia Seltos.

Материалы по теме Это все! 35 моделей, которые снимаются с производства

Компания Toyota подтвердила слухи о том, что она готовит новый субкомпактный кроссовер для Европы.

В Toyota рассказали, что автомобиль будет построен на платформе GA-B, которая использовалась при создании нового Yaris. Тем не менее кроссовер станет не просто более прочной версией хэтчбека с увеличенным дорожным просветом. Компания намерена дать автомобилю уникальную внешность и ряд конструктивных особенностей.

«Вам не придется долго ждать, чтобы увидеть новый кроссовер. Это не просто Yaris с обвесом и растянутой подвеской, а совершенно новая модель B-SUV с компактным, динамичным дизайном и своей уникальной индивидуальностью», — заявил исполнительный вице-президент европейского представительства Toyota Мэтт Харрисон.

Сообщение сопровождалось тизерным эскизом кроссовера, на котором виден «мускулистый» автомобиль. Вероятно, кроссовер будет немного больше, чем Yaris, но меньше, чем C-HR, следовательно — дешевле.

В Toyota заявляют, что выпустят новый кроссовер уже в этом году, а его производство будет налажено в Оннае (Франция), где выпускают и новый Yaris. Название нового компактного кроссовера, объемы его производства и точная дата выхода объявят позже. Будет ли автомобиль поставляться в Россию — пока неизвестно.

Недавно Toyota начала продавать в России кроссовер RAV4 нового поколения.

Иллюстрация: Toyota