Слепые зоны внедорожников: спереди они просто огромны!

У кроссоверов, пикапов и внедорожников слепых зон не меньше, чем у грузовиков. Их количество и размеры поразили исследователей.

Принято считать, что слепые зоны находятся слева и справа от автомобиля. Но, как показывало расследование, проведенное телеканалом WTHR 13 Индианы (США), многие автомобили имеют невероятно огромные слепые зоны как перед автомобилем, так и позади него, что представляет опасность для многих людей, особенно для детей.

Из-за слепых зон перед автомобилями были травмированы сотни детей, некоторые из них погибли, заявляет телеканал. Обычно это происходит во время неспешного движения машины. Как сообщили в общественной организации KidsAndCars, за год по меньшей мере 3 тысячи детей получили ранения и около 60 детей погибли в результате наезда автомобилей — водители их просто не видели. За последние же 10 лет было зафиксировано 575 смертей, тогда как в прошлом десятилетии их насчитали 304 — рост на 89%.

Чтобы продемонстрировать, насколько опасны слепые зоны перед транспортными средствами, репортеры WTHR 13 попросили детей сесть в ряд перед Chevrolet Tahoe и Cadillac Escalade. В итоге водитель Tahoe со своего места не смог заметить 9 детей, находящихся перед автомобилем, а водитель Escalade — 13.

Слепые зоны могут изменяться в зависимости от дорожных условий, роста и посадки водителя. Репортеры WTHR 13 замерили передние слепые зоны многих популярных автомобилей, от семейных седанов и минивэнов до больших внедорожников и полноразмерных пикапов. Рекордсменом стал Escalade: его слепое пятно растянулось на 3,1 метра. Среди пикапов «победил» Ford F-150 со слепой зоной протяженностью 2,9 метра.

Результаты испытаний показали, что большинство внедорожников, минивэнов и пикапов имеют переднюю слепую зону протяженностью от 1,5 до 3 метров. Это в два-три раза больше, чем передние слепые зоны большинства седанов и компактных автомобилей.

Определенно, есть связь между типом транспортного средства и уровнем смертности пешеходов. В то время как кроссоверы являются самыми безопасными автомобилями для сидящих в них пассажиров, для пешеходов они представляют более серьезную опасность, чем, скажем, седаны. По данным службы безопасности дорожного движения США, число пешеходов, погибших под колесами внедорожников и кроссоверов, увеличилось почти в два раза за последние десять лет (данные 2019 года). То есть с ростом популярности кроссоверов растет и уровень смертности среди пешеходов.

Другое исследование показало, что медленные водители провоцируют все больше и больше аварий.

Фото: Kalle Kortelainen / Unsplash