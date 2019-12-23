Медленные водители стали провоцировать больше аварий

Новое исследование показало, что смертность в ДТП по вине медленно ездящих водителей возросла.

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Неоправданно медленное вождение провоцирует аварийные ситуации на дороге, а также влияет на уровень нервозности других участников дорожного движения. К такому выводу пришли в министерстве транспорта Великобритании. Более того, ряд английских экспертов указывают на то, что неоправданно низкие ограничения скорости также негативно сказываются на уровне безопасности на дорогах. К сожалению, влияние подобных факторов на уровень безопасности дорожного движения в России не оценивается. Тем интереснее ознакомиться с исследованием одной из цивилизованных стран, на опыт которых недавно ссылался вице-премьер Максим Акимов.

Как пишет Daily Star со ссылкой на данные министерства транспорта Великобритании, за последние пять лет число людей, погибших или получивших серьезные ранения в результате ДТП, произошедших по вине водителей, двигающихся с гораздо меньшей скоростью, чем позволяют знаки, возросло на 75%. Сегодня в стране подобное поведение на дороге провоцирует, в среднем, три серьезные аварии в неделю.

При этом необоснованное слишком медленное движение по дороге в Великобритании наказуемо. Для таких водителей предусмотрен штраф в размере 100 фунтов стерлингов (более 8 тыс. рублей) по обвинению в небрежном вождении.

Хью Бладон, основатель Альянса британских водителей, сказал: «Меня ничуть не удивляет эта тревожная статистика. Слишком медленное вождение в основном эгоистично и совершенно глупо и приводит к катастрофам. Я долгое время твердил, что слишком медленное вождение раздражает других людей и может заставить их пойти на обгон, что является самым опасным маневром на дорогах».

Портят британскую статистику и неоправданные ограничения скорости. По мнению эксперта, ограничение скорости должно соответствовать дорожным условиям, а не быть просто галочкой в списках вроде как полезных дел разного рода доброжелателей.

«Вызывают проблемы и низкие ограничения скорости. Установление более реалистичных ограничений скорости, когда ограничение соответствует дороге, а не прихоти некоторых добродетелей, также поможет [исправить ситуацию]», — добавил Бладон.

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