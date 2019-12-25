В продаже появился ГАЗ-3102, выпущенный в 1995 году, который никогда не выезжал на дорогу. Просят за автомобиль баснословные деньги.

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Пять миллионов рублей — такую сумму хочет получить продавец за «новый коллекционный автомобиль» ГАЗ-3102 1995 года выпуска.

Пробег Волги составляет всего 10 «испытательных» километров. Более того, она никогда не стояла на учете, а на ее кузове видны заводские пломбы. Судя по всему, автомобиль даже не проходил предпродажной подготовки, так как у него отсутствуют не только стеклоочистители, но и боковые зеркала заднего вида.

Согласно тексту объявления, размещенного на Авто.ру, Волга оснащена 100-сильным двигателем объемом 2,5 литра — одним из самых слабых моторов, устанавливавшихся на модель, и механической коробкой передач.

Из-за того что данная модель выпускалась 27 лет (с 1981 по 2008 годы), на вторичном рынке представлено множество подобных «коллекционных автомобилей» в разном состоянии. Плюс данного экземпляра — его внешний вид и нулевой пробег. При этом автомобиль не является ни первым, сошедшим с конвейера, ни последним, покинувшим территорию завода в Нижнем Новгороде, им не владели знаменитости и он не снимался в культовых фильмах. По сути, перед нами обычная «нычка» голодных девяностых, которую теперь, в непростые двадцатые, решили монетизировать.

В комментариях потенциальные покупатели высказываются не лучшем образом о данной версии Волги из-за ее слабого двигателя и рекомендуют продавцу сбавить цену в десять раз, снизив запросы хотя бы до 500 тыс. рублей с возможностью дальнейшего торга.

Когда очень нужны деньги — продается Волга за 5 млн рублей В продаже появился ГАЗ-3102, выпущенный в 1995 году, который никогда не выезжал на дорогу. Просят за автомобиль баснословные деньги. Когда очень нужны деньги — продается Волга за 5 млн рублей

За автомобиль подавшего в отставку премьера Дмитрия Медведева, кстати, просили всего 650 тыс. рублей.

Фото: Авто.ру