Год только начался, а 18 автокомпаний уже поменяли ценники

И это только начало, ведь на складах еще полно прошлогодних автомобилей, но к апрелю они должны закончиться, и тогда рынок захлестнет вторая волна подорожания.

В январе прайс-листы обновили 18 автомобильных брендов из 52 официально представленных на российском рынке. Пока автопроизводители боятся резких движений и следят друг за другом: если кто-то поднимет цены больше других, то его продажи и упадут более резко.

Увеличились цены на автомобили Lada (от 5 до 23 тыс. руб.), китайский Foton (от 50 до 99 тыс. руб.), японскую Suzuki (+50 тыс. руб.) и шведскую Volvo (+30 тыс. руб.), проанализировали в агентстве «Автостат».

В Citroen повысили цены практически на все модели — от 12 до 80 тыс. руб., в Volkswagen — от 21 до 118 тыс. руб, в Renault — от 19 до 77 тыс. руб., в Skoda — от 8 до 244 тыс. руб., в Hyundai — от 15 до 50 тыс. руб., в Mini — от 40 до 351 тыс. руб. и в Subaru — от 20 до 30 тыс. руб..

Есть марки, у которых подорожание пока коснулось лишь нескольких моделей в линейке; так, в Chevrolet скачок составил от 3 до 35 тыс. руб., в Genesis — 50 тыс. руб., Jeep — от 75 до 200 тыс. руб., Lexus — 25 тыс. руб., и в Mercedes—Benz — от 100 до 400 тыс. рублей.

Есть и такие, у которых наблюдается снижение цен — например, одна из комплектаций Mitsubishi Pajero Sport подешевела на 26 тысяч, а у Peugeot две модели стали доступнее на 78–100 тыс. рублей.

Однако в Комитете автопроизводителей на недавней пресс-конференции отметили, что основная волна подорожания ожидается к апрелю текущего года.

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