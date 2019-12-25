Новые шины для междугородных автобусов: теперь будет безопаснее

Шины Conti CoachRegio обеспечивают высокую износостойкость на холмистых и извилистых дорогах.

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Компания Continental выпустила новую линейку шин для междугородных автобусов — Conti CoachRegio, в которой представлены шины для установки на все оси, в том числе и ведущую. Покрышки разработаны с учетом потребностей междугородних перевозчиков, а также владельцев туристических, школьных автобусов и автобусов для перевозки персонала. Они предназначены для движения по непростым, в частности сельским, дорогам и обеспечивают комфорт, сцепление и устойчивость при прохождении поворотов.

Новая шина представлена в версиях Conti CoachRegio HA3 295/80 R 22.5 для всех осей и Conti CoachRegio HD3 для ведущей оси. Для последней предусмотрено восстановление протектора наваркой, что существенно увеличивает срок ее службы.

Шины промаркированы особым образом — «три горных пика и снежинка» (3PMSF), это означает, что они справятся с любыми погодными условиями в любое время года. Производитель смог достичь баланса между повышением безопасности и ходимости и низким сопротивлением качению. Сбалансированная резиновая смесь представляет собой новейшую комбинацию каучукового полимера и усиливающих наполнителей. Благодаря прочности и жесткости материала шины ведущей оси менее подвержены повреждениям от бордюров.

Покрышки соответствуют европейскому классу С по экономии расхода топлива и классу В по эффективности сцепления на мокрой дороге.

В протекторе шины Conti CoachRegio HA3 применяется технология ламелизации на всю глубину рисунка протектора, что обеспечивает хорошие характеристики на мокрой дороге и в зимнее время года.

Знаете ли вы восемь несложных правил, соблюдение которых позволит шинам без ущерба пролежать полгода?

Фото: Continental и Depositphotos