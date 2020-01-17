25 автомобилей столкнулись в тумане на трассе «Дон». Есть жертвы

Причиной массовой аварии на трассе М-4 стали туман и гололед. Объявлена чрезвычайная ситуация.

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В результате массовой аварии на 1357-м километре трассы М-4 «Дон», которая произошла из-за густого тумана и гололеда, погибли двое человек. Еще 12 получили ранения, из них семь — женщины и две несовершеннолетние девочки.

«По предварительным данным, на 1357-м км автодороги М-4 „Дон“ из-за тумана произошло шесть ДТП, в которых участвовало 25 транспортных средств. В результате один человек погиб, четыре получили телесные повреждения и были госпитализированы » , — рассказали ТАСС в ГИБДД.

В местной больнице сообщили, что один из пострадавших в аварии скончался в медучреждении. Еще три человека находятся в тяжелом состоянии.

«В ЦРБ Адыгейска скончался доставленный в крайне тяжелом состоянии мужчина. Это второй человек, погибший в аварии под Адыгейском. Первый погиб на трассе М-4 „Дон“. Еже одна пациентка нашей больницы находится в стабильно тяжелом состоянии», — говорит главный врач по лечебной части центральной больницы Адыгейска Заур Ачох.

Также в тяжелом состоянии ребенок с черепно-мозговой травмой и взрослый пациент, которому поставлен диагноз «травматическая ампутация на уровне бедра и множественные переломы».

На месте бригадами скорой помощи были обследованы еще семь пострадавших. Несколько человек явились позже в больницу сами с легкими травмами.

В районе ДТП объявлена чрезвычайная ситуация, на месте аварии развернут пункт обогрева. Согласно одному из сообщений, на место ДТП прибыл министр внутренних дел по Адыгее Владимир Алай.

Ранее в массовое ДТП попал автобус с детьми в возрасте 10–11 лет.

Фото: vk.com/typical_krd