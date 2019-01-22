Автобус с 35-ю детьми попал в массовое ДТП

Авария с участием шести автомобилей произошла из-за выезда легковой машины на полосу встречного движения.

В массовом ДТП с участием автобуса, перевозившего детей, пострадали девять человек. Все они, в том числе четверо подростков в возрасте 10–11 лет, были доставлены в больницу.

Авария случилась сегодня, 10 января 2020 года, на 472-м километре трассы М-7 «Волга» в Пермском крае, недалеко от города Краснокамска. Причиной дорожно-транспортного происшествия стал выезд легкового автомобиля Lada Granta на полосу встречного движения для обгона грузовика. Навстречу ему двигался тягач с прицепом, водитель которого, чтобы избежать лобового столкновения, начал тормозить, что привело к заносу прицепа. Встав поперек дороги, прицеп «собрал» несколько автомобилей и врезался в автобус с детьми.

«В 12.40 (мск) 10.01.2020 года поступила информация о массовом дорожно-транспортном происшествии на федеральной трассе М-7 „Волга“ в Пермском крае. Произошло столкновение пяти автомобилей и одного пассажирского автобуса. В автобусе находилось 37 человек, из которых 35 — подростки 10–11 лет спортивной команды, следовавшей из города Чайковский. Кроме того, в результате ДТП пострадала грузовая фура и четыре легковых автомобиля. На данный момент движение на трассе перекрыто, ГИБДД организовывает движение и информирует о вариантах и путях объезда», — сообщили в местном управлении МЧС.

Недавно еще 16 человек, в том числе дети, пострадали во время опрокидывания автобуса в кювет.

Фото, видео: МЧС РФ