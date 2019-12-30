В слетевшем в кювет автобусе пострадали дети — журнал За рулем

В слетевшем в кювет автобусе пострадали дети

Следственный комитет проводит проверку по факту ДТП, в котором пострадали 16 человек.

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Автобус влетел в придорожный рынок

Сегодня, 30 декабря 2019 года, в Псковской области произошла авария с участием автобуса, в котором ехали 50 человек, в том числе дети.

ДТП произошло в деревне Подборовье Псковского района на трассе Санкт-Петербург — Невель. Разбившийся рейсовый автобус следовал из Минска (Республика Беларусь) в Санкт-Петербург.

«По предварительным данным, автобус, в салоне которого находились 50 пассажиров, в том числе 4 детей и 2 водителя, съехал в кювет. В результате автоаварии за медицинской помощью обратились 16 человек, в том числе три ребенка. Все они были госпитализированы с травмами различной степени тяжести в Псковскую областную больницу», говорится в сообщении СУ Следственного комитета РФ по Псковской области.

По факту аварии уже инициирована проверка. У следователей есть подозрение на оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Для выяснения обстоятельств происшествия на место аварии направлена следственно-оперативная группа, в состав которой вошли сотрудники территориального следственного отдела и следователи-криминалисты аппарата управления.

Фото: Annie Spratt / Unsplash

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