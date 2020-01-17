Обновленный Mitsubishi Pajero Sport остался без дизеля

Японский внедорожник лишится главного преимущества.

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В базе Росстандарта появилось Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на обновленную версию Mitsubishi Pajero Sport, который остается единственным внедорожником в модельном ряду бренда в России после прекращения производства и ухода с нашего рынка Mitsubishi Pajero.

Согласно документу, автомобиль лишится турбодизельной версии, на которую приходился больший процент продаж. Кроме того, это сделает модель дороже более чем на 500 тыс. рублей. Сегодня турбодизельный Mitsubishi Pajero Sport предлагается по цене от 2 469 000 рублей, а стоимость автомобиля с бензиновым мотором, в том числе из-за более богатых комплектаций, составляет не менее 3 017 000 рублей.

Турбодизельная версия пользуется спросом не только благодаря экономичности 2,4-литрового двигателя, но и позволяет экономить на транспортном налоге, так как мощность этого агрегата составляет 181 л.с. Бензиновый же внедорожник оснащается 3-литровым мотором мощностью 209 л.с.

Обновленный автомобиль, имея лишь один вариант мотора — предположим! — получит более скромную комплектацию, чтобы его начальная стоимость была немного ниже, чем цена бензиновой версии сегодня.

Согласно ОТТС, обновленный Mitsubishi Pajero Sport будет оснащаться подогревом передних сидений, климат-контролем, подушками безопасности, аудиосистемой, системой стабилизации, обогревом руля, люком в крыше, навигацией, датчиками давления воздуха в шинах и другими системами.

Подробнее об обновлениях Mitsubishi Pajero Sport можно узнать здесь.

Фото: Mitsubishi