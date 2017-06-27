Расширение платной парковочной зоны продолжается: платить за стоянку теперь придется и в спальных районах за пределами Московской кольцевой автодороги.

Материалы по теме Эксперт: в Москве все парковки должны стать платными

Платные парковки появятся еще в 16 районах Москвы, в том числе в спальных районах Митино, Внуково, Люблино и Марьиной Роще. Кроме того, будут изменены цены на парковку в центре столицы, в ходе чего на 90 улицах стоимость стоянки повысится до максимальной — 380 рублей в час.

Согласно сообщению ГКУ «Администратор московского парковочного пространства», новые платные парковки начнут работать с 17 февраля 2020 года на 80 улицах районов Беговой, Басманный, Головинский, Даниловский, Люблино, Марьина Роща, Северное и Южное Тушино, Нагатино-Садовники, Новогиреево, Рязанский, Южнопортовый, Соколиная Гора, Митино, Внуково и Таганский, где, кстати, платными для стоянки станут сразу 27 улиц.

«Изменения вводятся по запросам депутатов и местных жителей», — заявили в ГКУ «Администратор московского парковочного пространства», что стало поводом для самых разных комментариев в социальных сетях.

Стоимость парковки пока не озвучена, но в заявлении говорится, что за пределами Третьего транспортного кольца цена будет составлять 40 рублей в час.

С 2012 года, когда в Москве были введены платные парковки, они позволили собрать более 28,1 млрд рублей. На данный момент в городе насчитывается более 80 тыс. платных мест для стоянки на одной тысяче улиц.

Ответы на часто задаваемые вопросы о платных парковках вы найдете здесь.

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС