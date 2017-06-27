Оказалось, что четверть россиян боится за свою жизнь при продаже машины.

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Шанс, конечно, небольшой, но он есть — остаться без денег и автомобиля. На вопрос «Вы боитесь за свою жизнь при продаже авто?» 25% автовладельцев ответили утвердительно. Опрос проводился на портале Drom.ru с 18.10.19 по 07.11.19, в нем приняли участие 16,8 тыс. человек.

13% автолюбителей, несмотря на опасения, самостоятельно продают машину. Согласно опросу, 10% опрошенных едут на показ к покупателю только в компании знакомых или родственников, 2% сдают старую машину в трейд-ин или пользуются услугами профессиональных продавцов.

В целом же, 33% респондентов не боятся продавать свои автомобили, еще 42% просто «не задумываются об этом».

Если рассматривать проблему по регионам, то самые бесстрашные автовладельцы проживают на Северном Кавказе — 74% без опаски продают свои машины. Ответили «нет» также автовладельцы Оренбургской — 40,4%, Курганской области — 39,4% и Камчатского края — 38,8%.

А самые боязливые живут в Республике Крым — 55% и Новосибирской области — здесь боятся совершать сделку 40,5% автомобилистов.

Что касается Москвы и Санкт-Петербурга, то тут боятся продавать автомобили 23,5% и 23,7% соответственно.

Чтобы все прошло гладко, опытные автовладельцы советуют по возможности брать с собой друзей, выбирать светлое время суток и людное место.

Напомним, чудовищное преступление при продаже автомобиля произошло в ноябре прошлого года в Екатеринбурге: автовладельца Ауди Q5 и бесследно исчезла, а потом ее тело обнаружили в канализационном люке.

Фото: Unsplash