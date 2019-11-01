История чудовищного преступления в Екатеринбурге получила неожиданное завершение.

Материалы по теме Девушка, поехавшая продавать машину, найдена мертвой

Задолженность Ксении Каторгиной перед «Примсоцбанком» на сумму в пределах 2,5 млн рублей погасил владелец «Русской медной компании» Игорь Алтушкин. А это значит, что теперь ее дочка, ради которой она и собиралась продать машину, не останется без крыши над головой.

Напомним вкратце эту историю, произошедшую в Екатеринбурге. Ксения Каторгина поехала продавать свой автомобиль Ауди Q5 и бесследно исчезла. Потом автомобиль нашли в Челябинске у перекупщиков со следами крови в салоне, а позже в одном из канализационных люков обнаружили и тело 27-летней женщины. Преступников по горячим следам удалось быстро найти, но жизнь женщине уже не вернуть, кроме того, у нее осталась малолетняя дочь и кредит по ипотеке, который она и собиралась частично погасить, продав автомобиль.

Адвокат Дмитрий Панов рассказал изданию «АиФ-Урал», что проблема с кредитом за квартиру в Екатеринбурге уже решена — деньги с личного счета перевел предприниматель Игорь Алтушкин. Ранее оплатить все долги собирались через благотворительный фонд «РМК», но этого не потребовалось — представители миллиардера, следившего за развитием ситуации, связались с семьей и сообщили о его намерении.

Продавать автомобиль в одиночку, особенно женщине, очень опасно. Как же избежать плохого сценария? Ответы вы найдете здесь.

Фото: ВКонтакте