Как не погибнуть при продаже авто: убийство автоледи в Екатеринбурге

Недавно в Екатеринбурге убили молодую женщину, которая решила продать кроссовер Audi Q5. Потенциальные покупатели бросили тело в канализационный люк, а машину перегнали в Челябинск и продали перекупщикам за 500 000 рублей.

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Убийцы были задержаны по горячим следам. Они во всем признались и, возможно, даже раскаялись, но какое сейчас это имеет значение? Всем в одночасье вдруг стало понятно, что человек, выставляющий свой автомобиль на продажу, ни от чего не застрахован. Его могут убить сразу, как только он поставит свою подпись в договоре.

Или как в случае с Ксенией Каторгиной — во время тест-драйва. По предварительным данным, Ксению Каторгину убивали прямо в ее автомобиле. Встреча с покупателями, а их было двое, происходила в людном месте на улице Бакинских Комиссаров уральской столицы. После осмотра машины злоумышленники попросили даму дать возможность одному из них проехаться за рулем, и как раз во время «тестирования» несчастную и убили.

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Так как же избежать плохого сценария? Какие меры предосторожности предпринять? Давайте разбираться...Представители правоохранительных органов утверждают, что шанс спастись есть всегда, даже если преступление тщательно спланировано. Главное следовать определенным правилам.

Первое правило — назначать место встречи в людных местах под камерами видеонаблюдения. уличный дом или парковка супермаркета — вполне подходящие места. Но только не пустырь, промзона или лесная просека.

Второе правило — не приезжайте в одиночку. Чем многочисленнее будет ваша «группа поддержки», тем лучше. Идеальный вариант, если на подобное рандеву приедет еще одна машина — сопровождения с парой приятелей.

Третье правило — если покупатель захочет сесть за руль, пусть в машине вас будет большинство. Ему не нужно сажать с собой приятелей, а вам можно посадить с собой в салон как минимум одного.

Четвертое правило — рассчитывайтесь только после заключения договора купли-продажи автомобиля в пунктах страхования, которые всегда можно найти около каждого отделения ГИБДД.

Ну а если вы желаете снизить риски по максимуму, то лучше обращаться в официальный автосалон или воспользоваться услугами компании, специализирующейся на таком бизнесе. В этом случае сделка окажется более затратной, но зато вашей жизни ничто угрожать не будет.

Научитесь проверять документы на машину перед покупкой.

Фото: depositphotos.com, соцсети