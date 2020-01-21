Сегодня, в 8:57 Озвучены тарифы на красивые номера — до 6 млн рублей Официальные тарифы на регистрационные знаки с красивыми сочетаниями букв и цифр разработало и опубликовало Минэкономики.
Материалы по теме
Тарифы на покупку красивых номеров правильнее назвать повышенными госпошлинами, которые будут прописаны в Налоговом кодексе 2021 года. Максимальный размер госпошлины составит 600 тыс. рублей. Столько будет стоить номерной знак, состоящий лишь из одной повторяющейся цифры и одной буквы. Например, А111АА. Минимальная госпошлина составит 5 тыс. рублей.
При этом региональные власти могут увеличивать стоимость (размер госпошлин) номерных знаков до 10 раз либо выставлять их на торги, где «потолок» цены отсутствует вовсе. Напомним, что половина получаемых денег будет направляться в местные бюджеты, а половина — в федеральный.
Опубликованный Минэкономразвития документ вступит в силу с 1 января 2021 года и будет поддерживаться поправками Налогового и Бюджетного кодексов, которые законодатели примут в текущем году.
Комбинация букв и цифр
Размер пошлины, руб.
111, 222, 333, 444, 555, 666, 777, 888, 999, с одинаковыми буквами
600 000
100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 с одинаковыми буквами
450 000
001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009 с одинаковыми буквами
300 000
010, 020, 030, 040, 050, 060, 070, 080, 090 с одинаковыми буквами
150 000
111, 222, 333, 444, 555, 666, 777, 888, 999
150 000
100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900
100 000
001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009
100 000
010, 020, 030, 040, 050, 060, 070, 080, 090
50 000
Все одинаковые буквы при любых цифрах (за исключением вышеперечисленных комбинаций)
200 000
Любое сочетание букв и цифр (за исключением вышеперечисленных сочетаний)
5 000 Фото: Артем Геодакян/ТАСС
Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter