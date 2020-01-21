Официальные тарифы на регистрационные знаки с красивыми сочетаниями букв и цифр разработало и опубликовало Минэкономики.

Тарифы на покупку красивых номеров правильнее назвать повышенными госпошлинами, которые будут прописаны в Налоговом кодексе 2021 года. Максимальный размер госпошлины составит 600 тыс. рублей. Столько будет стоить номерной знак, состоящий лишь из одной повторяющейся цифры и одной буквы. Например, А111АА. Минимальная госпошлина составит 5 тыс. рублей.

При этом региональные власти могут увеличивать стоимость (размер госпошлин) номерных знаков до 10 раз либо выставлять их на торги, где «потолок» цены отсутствует вовсе. Напомним, что половина получаемых денег будет направляться в местные бюджеты, а половина — в федеральный.

Опубликованный Минэкономразвития документ вступит в силу с 1 января 2021 года и будет поддерживаться поправками Налогового и Бюджетного кодексов, которые законодатели примут в текущем году.

Комбинация букв и цифр Размер пошлины, руб. 111, 222, 333, 444, 555, 666, 777, 888, 999, с одинаковыми буквами 600 000 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 с одинаковыми буквами 450 000 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009 с одинаковыми буквами 300 000 010, 020, 030, 040, 050, 060, 070, 080, 090 с одинаковыми буквами 150 000 111, 222, 333, 444, 555, 666, 777, 888, 999 150 000 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 100 000 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009 100 000 010, 020, 030, 040, 050, 060, 070, 080, 090 50 000 Все одинаковые буквы при любых цифрах (за исключением вышеперечисленных комбинаций) 200 000 Любое сочетание букв и цифр (за исключением вышеперечисленных сочетаний) 5 000

О схеме покупки красивых номеров можно узнать здесь.

Фото: Артем Геодакян/ТАСС