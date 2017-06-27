Министерство экономики опубликовало правила продажи автомобильных государственных регистрационных знаков.

На сайте Минэкономики опубликован проект постановления правительства о покупке номерных знаков с красивым сочетанием цифр и букв. Новые правила начнут действовать с 1 января 2021 года.

Согласно постановлению, приобретаться красивые номера будут через портал госуслуг. Право на резервирование конкретного номера и повышенные пошлины на подобные номерные знаки пропишут в Налоговом кодексе. Также предусматриваются региональные аукционы, а местные власти получат право менять размер пошлины на те или иные номера, устанавливая тем самым начальную стоимость красивого госзнака.

Торги будут длиться 30 календарных дней, а граждане смогут участвовать не более чем в пяти торгах одновременно.

Прочие правила будут устанавливаться региональными властями, которые станут забирать в свой бюджет 50% собираемых при продаже красивых номеров денег. Остальные 50% планируется направлять в федеральный бюджет. В течение года регионы должны утвердить правила проведения торгов.

Теперь разрабатываются требования к операторам электронных площадок. Представлены они будут Министерством финансов до 1 июня 2020 года.

Согласно статистике Минэкономики, в России ежегодно выдается более 4 млн номерных знаков. Но эта цифра кажется заниженной, так как в 2019 году, например, было продано 1,76 новых автомобилей и перепродано 5,17 млн машин с пробегом — итого 6,93 млн легковых транспортных средств, не считая мотоциклов, грузовиков и автобусов.

Подробнее о схеме продажи красивых номеров и размерах пошлины можно узнать здесь.

Фото: АГН «Москва»