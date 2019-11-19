Согласована схема продажи красивых номеров

Автомобильные номера с запоминающимся сочетанием цифр и букв будут продавать через портал госуслуг.

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МВД и Минэкономики пришли к единому мнению, как следует продавать номерные знаки с красивыми сочетаниями букв и цифр. Реализовывать их будут через портал госуслуг, а получить их можно будет, оплатив установленную госпошлину. Для номеров некоторых серий установят повышенный тариф, а самые красивые сочетания предполагается выставлять на аукционы. При перепродаже транспортных средств с красивыми номерами пошлину придется оплачивать повторно.

Для покупки красивого номера на портале госуслуг необходимо будет указать сочетание желаемых цифр и букв, выяснил «Коммерсантъ». Если оно окажется свободно, то номер вам забронируют, и вы сможете выкупить его в течение суток. Также на портале будут отображаться свободные красивые номерные знаки.

Размер пошлины, по предварительным данным, может составлять от 5 тыс. до 300 тыс. рублей. На стоимость будут влиять повышающие и понижающие коэффициенты, которые станут определяться региональными властями. Таким образом, продажа номерных знаков окажется дополнительным источником пополнения бюджетов.

Практика продажи номерных знаков существует во многих странах. Теперь торговля ими будет выведена из тени и в России.

Разработать систему продажи красивых номеров еще в 2010 году поручил Владимир Путин, но все до сих пор шло не так.

Фото: Илья Галахов/Интерпресс/ТАСС