Против Путина пошли?! Депутатам придется принять закон о «красивых» номерах

Комитету по транспорту поручено разработать правила проведения официальных аукционов по продаже номеров с особыми буквенно-цифровыми сочетаниями.

Этот раздел исчез из законопроекта об изменениях в правилах регистрации автомобилей, который был вчера окончательно утвержден Госдумой. Соответствующий раздел изначально был в законопроекте сенатора от Карелии и бывшего главы ГИБДД Владимира Федорова. Но глава комитета по транспорту Госдумы Евгений Москвичев заявил, что депутаты «не хотят рыночных отношений в этой области».

Однако депутаты Игорь Лебедев и Ярослав Нилов подготовили постановление, которое также было принято на заседании Госдумы. Согласно ему комитет по транспорту должен разработать отдельный законопроект об установлении правил организации и проведения аукционов по продаже «красивых» номеров.

Исчезновение из проекта части, касавшейся официальной продажи номеров с особым сочетанием букв и цифр, и последовавшие за этим заявления Москвичева удивили многих. Во-первых, поручение о подготовке соответствующего закона подписал Владимир Путин еще в 2007 году. Во-вторых, глава ГИБДД Михаил Черников сразу после вступления в должность в числе приоритетных задач назвал как раз организацию таких аукционов.

Официальные аукционы по продаже «красивых» номеров существуют во многих странах: Великобритании, ОАЭ, Китае и других. Все вырученные средства направляются в бюджет. У нас же такие номера продают на черном рынке, а «выручка» оседает в карманах предприимчивых граждан и нечистых на руку гаишников. При этом стоимость некоторых сочетаний букв и цифр доходит до нескольких миллионов рублей.

Фото: Илья Галахов/Интерпресс/ТАСС