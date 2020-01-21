Появилось видео странного внедорожника, у которого нет не только дорожного просвета, но и нижней части кузова, словно его стесало об асфальт.

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Lada 4x4 благодаря простоте конструкции является одним из идеальных автомобилей для тюнинга. Но подобной доработки машины свет еще не видывал! Заниженная подвеска в прошлом — теперь она покажется вам слишком высокой.

YouTube-канал Iling Show опубликовал видео самой необычной Лады 4х4, над которой мастера потрудились изрядно. У машины практически нет дорожного просвета. Но это еще не всё: нижнюю часть внедорожника срезали, переместив колеса выше. В результате задние колеса оказались на местах пассажиров, а передние торчат из моторного отсека сквозь капот.

Возвышается над капотом и двигатель, которому не хватило места в урезанном отсеке. Боковые двери открываются вверх, а дверь багажника получила особую конструкцию петель. В крыше автомобиля вырезан большой люк, из которого торчит макушка водителя.

Клиренс может увеличиваться примерно до 10 сантиметров, если на пути встретится «лежачий полицейский» или иное препятствие.

А ведь могли просто построить очередную копию Кибертрака, как это сделал «Гараж 54», использовав старый УАЗ!

Фото, видео: YouTube