Сотрудника ДПС, залившего в бачок виски вместо омывайки, все же уволили

Этот ролик разлетелся по соцсетям в декабре прошлого года и сразу же набрал много лайков. Но уволили старлея вовсе не из-за виски...

На видео сотрудник ДПС Дмитрий Чухрий, смеясь, заливает в бачок омывателя виски «Джек Дэниэлс» и приговаривает при этом: «Могу себе позволить, работаю в ДПС». Что при этом в бутылке, неизвестно, но крышку он отвинчивает как будто бы новую и в первый раз.

В Интернете отзывы на это видео были неоднозначные. От таких, что дескать, «дядя Степа-полиционер позорит погоны», до — «у нас одни унылые живут и шуток не понимают», а виски — вообще подделка.

Как бы то ни было, юристы ничего ужасного в ролике не нашли — ведь действительно неизвестно, что налито в бутылке. Но оскандалившегося полицейского со службы все же убрали, но не за виски, а за то, что в ролике слышен мат, а это уже недопустимо, старший лейтенант в форме и при исполнении сквернословить не должен. Да и заливает он неизвестно что не в личную, а в служебную машину —тоже непорядок.

Как бы то ни было, приказом начальника ГУ МВД России по Новосибирской области от 15 января «веселого» гаишника все же уволили в связи с «проступком, порочащим честь сотрудника внутренних дел» рассказали «КП-Новосибирск» в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

По сведениям издания, 50-летний Чухрий более 20 лет отработал в ГИБДД, и право на выплаты, как пенсионеру МВД, у него остаются. А вот работать в силовых структурах он теперь сможет едва ли.

Видео: YouTube