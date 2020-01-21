Сегодня, в 20:24 В каршеринговом автомобиле нашли сумку с наркотиками Трое приятелей арендовали автомобиль, и потом им пришлось долго объясняться с полицией.
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15 января трое друзей (25, 24 и 22 лет) прилетели из Крыма по рабочим вопросам. Из «Шереметьева» они отправились в Лобню, где взяли в каршеринг автомобиль Mercedes-Benz GLC 250. Осмотрев его, они обнаружили в багажнике хозяйственную сумку, проверять, что там не стали и позвонили в компанию, где их заверили, что ничего страшного, владельцев найдут, и находка на пользование автомобилем никак не влияет, пишет
mk.ru.
Мужчины поехали по своим делам, но в районе города Московский их для проверки документов остановили сотрудники ГИБДД. Открыв багажник, они обнаружили в сумке сверток с порошком, который при ближайшем рассмотрении оказался наркотическим препаратом. Гостям столицы пришлось отвечать на неприятные вопросы полицейских и спасло их только то, что правдивость их слов подтвердил звонок в каршеринговую компанию.
По факту находки возбудили уголовное дело, теперь полиция ищет владельца хозяйственной сумки.
Фото: Depositphotos
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