В каршеринговом автомобиле нашли сумку с наркотиками

Трое приятелей арендовали автомобиль, и потом им пришлось долго объясняться с полицией.

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15 января трое друзей (25, 24 и 22 лет) прилетели из Крыма по рабочим вопросам. Из «Шереметьева» они отправились в Лобню, где взяли в каршеринг автомобиль Mercedes-Benz GLC 250. Осмотрев его, они обнаружили в багажнике хозяйственную сумку, проверять, что там не стали и позвонили в компанию, где их заверили, что ничего страшного, владельцев найдут, и находка на пользование автомобилем никак не влияет, пишет mk.ru.

Мужчины поехали по своим делам, но в районе города Московский их для проверки документов остановили сотрудники ГИБДД. Открыв багажник, они обнаружили в сумке сверток с порошком, который при ближайшем рассмотрении оказался наркотическим препаратом. Гостям столицы пришлось отвечать на неприятные вопросы полицейских и спасло их только то, что правдивость их слов подтвердил звонок в каршеринговую компанию.

По факту находки возбудили уголовное дело, теперь полиция ищет владельца хозяйственной сумки.

Каршеринг — зло, был уверен главный редактор «За рулем» и попытался найти в нем капельку добра.

Фото: Depositphotos