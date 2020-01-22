Информационный проект «Топливо без обмана» пополнился новой актуальной информацией о качестве топлива на российских заправках.

Росстандарт опубликовал обновленный список АЗС, торгующих некачественным топливом.

Перечень фактов реализации фальсифицированного топлива на АЗС составлен совместно с Роскачеством по результатам проверок розничных продавцов топлива в 2019 году.

Ранее Росстандарт составил и опубликовал Карту качества топлива России с указанием степени риска залить в бак своего автомобиля не соответствующие стандартам бензин или солярку. В скором времени обновят и ее, заявили в Росстандарте. Карта будет обновляться с периодичностью два раза в год — в начале года и в середине.

Обновленный перечень АЗС, на которых было выявлено некачественное топливо, представлен в программе Word. Чтобы найти интересующую вас автозаправочную станцию, используйте функцию поиска (Ctrl+F), забивая в появившейся строке ввода ключевые слова, например, адрес (название города или улицы) или название ООО, если оно вам известно.

С прогнозом цен на топливо в 2020 году на территории России можно ознакомиться здесь.

Фото: Paul Fiedler / Unsplash, Росстандарт