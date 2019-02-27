Внезапный дефицит: у дилеров почти закончился Duster

Дороги без грязи и пыли? Нет, не слышали и к своим уже привыкли. А вот к поломкам в забитом моторном отсеке привыкать не хочется. Рассказываем, как защитить пространство под капотом от грязи без серьезных затрат.
Аутлендер второго поколения (XL) разошелся в России большим тиражом и отличается, несмотря на некоторые неудачные решения, высокой живучестью. Эксперт «За рулем» выбирает вариант без врожденных недостатков и эксплуатационных болячек.
Сервис проверки истории автомобилей avtocod.ru выяснил, какие машины чаще всего продаются на вторичке после ДТП. Статистика основана на данных отчетов, сформированных сайтом с января по декабрь 2019 года.
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