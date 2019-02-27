Внезапный дефицит: у дилеров почти закончился Duster

В салонах почти не осталось ходовых версий кроссовера, а все потому, что в Renault не рассчитали спрос и произвели меньше автомобилей.

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Прошлогодние автомобили будут распроданы к началу февраля, машины 2020 года выпуска только начали отгружать, отмечают дилеры. Дефицит смогут устранить в марте с учетом плана производства завода «Renault Россия», пишут «Ведомости».

Сейчас, по словам дилеров, ходовые комплектации Дастера нужно ждать две-три недели, при этом машины 2020 года выпуска подорожали в среднем на 2% из-за увеличения ставок утилизационного сбора.

В «Renault Россия» прокомментировали ситуацию с дефицитом автомобилей следующим образом:

«Конец 2019 года был ознаменован повышенным спросом на автомобили Duster. В настоящий момент общий запас складов по модели Duster в России несколько ниже обычных объемов. Запас автомобилей 2019 года производства с сохранёнными ценами прошлого года и интересными предложениями для покупки действительно ограничен. Важно отметить, что с производства февраля 2020 года складские запасы вернутся к своим обычным показателям».

Сейчас цены на Duster 2019 года варьируются от 719 тыс. до 1 млн 141 990 руб., 2020-го — с 741 тыс. до 1 млн 161 тыс. рублей.

В 2019 году в России было продано 39 031 автомобилей Renault Duster, что на 5% меньше, чем в 2018-м. Модель заняла восьмую строчку в списке самых популярных, а по итогам декабря прошлого года стала шестой с результатом 4508 проданных машин.

Фото: Renault