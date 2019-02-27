Внезапный дефицит: у дилеров почти закончился Duster — журнал За рулем

Внезапный дефицит: у дилеров почти закончился Duster

В салонах почти не осталось ходовых версий кроссовера, а все потому, что в Renault не рассчитали спрос и произвели меньше автомобилей.

Renault Duster
Renault Duster

Renault > Duster

Материалы по теме
Еще одно подорожание: теперь у Renault

Прошлогодние автомобили будут распроданы к началу февраля, машины 2020 года выпуска только начали отгружать, отмечают дилеры. Дефицит смогут устранить в марте с учетом плана производства завода «Renault Россия», пишут «Ведомости».

Сейчас, по словам дилеров, ходовые комплектации Дастера нужно ждать две-три недели, при этом машины 2020 года выпуска подорожали в среднем на 2% из-за увеличения ставок утилизационного сбора.

В «Renault Россия» прокомментировали ситуацию с дефицитом автомобилей следующим образом:

«Конец 2019 года был ознаменован повышенным спросом на автомобили Duster. В настоящий момент общий запас складов по модели Duster в России несколько ниже обычных объемов. Запас автомобилей 2019 года производства с сохранёнными ценами прошлого года и интересными предложениями для покупки действительно ограничен. Важно отметить, что с производства февраля 2020 года складские запасы вернутся к своим обычным показателям».

Сейчас цены на Duster 2019 года варьируются от 719 тыс. до 1 млн 141 990 руб., 2020-го — с 741 тыс. до 1 млн 161 тыс. рублей.

  • В 2019 году в России было продано 39 031 автомобилей Renault Duster, что на 5% меньше, чем в 2018-м. Модель заняла восьмую строчку в списке самых популярных, а по итогам декабря прошлого года стала шестой с результатом 4508 проданных машин.

Фото: Renault

Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Отзывы о Renault Duster (15)

Renault 2015 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

недорогие (сравнительно) запчасти,комфортная подвеска,относительно удобное (теперь) место водителя,экономичный,но при этом весьма шустрый дизель

Недостатки:

маленький багажник,никакая магнитола,грязнуля-конструктивная особенность.не регулируемый развал колёс.гремучий пластик

Комментарий:

честно признаюсь,что купил этот автомобиль,как компромисс.нужна машина универсальная-и на юг съездить и на рыбалку ,по грибы.дизель пока оставил только положительные эмоции.зимой не мёрзну-тут производитель продумал всё.подвели только хапуги нефтяники-дизель стал дороже 95го!!!очень много в этом ...

Написать отзыв

Читать комментарии (1)

Самые новые
  • Самые новые
  • Самые лучшие
  • Самые старые
Загрузка...