Самые популярные кроссоверы российского рынка в ноябре

Несмотря на падение авторынка, кроссоверы покупают довольно охотно — из 25 бестселлеров ноября 13 относится к классу SUV, и у большинства моделей продажи растут.

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Возглавляет список самых востребованных кроссоверов и внедорожников российского рынка кореянка Hyundai Creta, цены на которую в России стартуют от 957 тысяч рублей. Так, в ноябре было реализовано 7273 автомобиля этой модели, что на 6,9% больше, чем в том же месяце прошлого года. С большим отрывом от нее взобрался на вторую строчку Volkswagen Tiguan — 3718 проданных в ноябре автомобилей, это на 6,6% больше прошлогоднего результата. Кстати, предлагают такие автомобили в России от 1 млн 499 рублей.

В тройку лидеров попал Renault Duster стоимостью от 1 054 990 рублей. Хотя популярность этой модели неуклонно снижается, таких автомобилей в ноябре было реализовано 3443 экземпляра — минус 4,8% к прошлому году. Kia Sportage предпочли купить 2942 человека: его продажи тоже просели на 5%, как и у следующего за ним внедорожника Lada 4x4. Таких автомобилей в ноябре разошлось 2919 штук. Ценник на Kia Sportage в России начинается от 1 229 900 рублей, а Ладу 4x4 можно приобрести от 493 900 руб. (трехдверка).

Toyota RAV4 прибавила 16% — всего было продано 2672 автомобиля. В России цены на этот кроссовер стартуют от 1 756 000 рублей.

В десятку самых популярных также попали Skoda Kodiaq, который разошелся в количестве 2553 экземпляра (плюс 26,8%, цена — от 1 457 000 рублей), Nissan Qashqai — 2458 штук (плюс 6%, 1086 000 рублей), Mitsubishi Outlander — 2334 штуки (-4,8%, цена — от 1 823 000 рублей) и Hyundai Tucson — 2152 автомобиля (+18%), цены на него стартуют от 1 499 000 рублей.

В ГК АвтоСпецЦентр на запрос «За рулем» ответили, что кроссоверы по-прежнему популярны у россиян, о чем говорят показатели проданных в прошлом месяце автомобилей: лидер по динамике роста продаж Skoda Kodiaq прибавил 540 автомобилей по сравнению с ноябрем прошлого года, следом идет Hyundai Creta — плюс 473 автомобиля и замыкает тройку Toyota RAV4 —плюс 381 ед. к прошлогоднему результату. Популярность данных моделей обусловлена, прежде всего, отличной репутацией автоконцернов. Современный дизайн, отличная техническая оснащенность и адаптация к климатическим условиям помогают кроссоверам и внедорожникам оставаться в топе продаж. Эта тенденция сохранится и в будущем, особенно учитывая тот факт, что в 2020 году российский рынок пополнится новыми моделями.

Согласно рейтингу российских городов-миллионников по обеспеченности автомобилями, в среднем по России на тысячу человек приходится 306 машин.

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