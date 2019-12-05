Сегодня, в 15:15 Самые популярные кроссоверы российского рынка в ноябре Несмотря на падение авторынка, кроссоверы покупают довольно охотно — из 25 бестселлеров ноября 13 относится к классу SUV, и у большинства моделей продажи растут.
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Hyundai Creta, цены на которую в России стартуют от 957 тысяч рублей. Так, в ноябре было реализовано 7273 автомобиля этой модели, что на 6,9% больше, чем в том же месяце прошлого года. С большим отрывом от нее взобрался на вторую строчку Volkswagen Tiguan — 3718 проданных в ноябре автомобилей, это на 6,6% больше прошлогоднего результата. Кстати, предлагают такие автомобили в России от 1 млн 499 рублей.
В тройку лидеров попал
Renault Duster стоимостью от 1 054 990 рублей. Хотя популярность этой модели неуклонно снижается, таких автомобилей в ноябре было реализовано 3443 экземпляра — минус 4,8% к прошлому году. Kia Sportage предпочли купить 2942 человека: его продажи тоже просели на 5%, как и у следующего за ним внедорожника . Таких автомобилей в ноябре разошлось 2919 штук. Ценник на Kia Sportage в России начинается от 1 229 900 рублей, а Ладу 4 Lada 4 x4 x4 можно приобрести от 493 900 руб. (трехдверка). Toyota прибавила 16% — всего было продано 2672 автомобиля. В России цены на этот кроссовер стартуют от 1 756 000 рублей. RAV4 В десятку самых популярных также попали Skoda Kodiaq, которы й разошелся в количестве 2553 экземпляра (плюс 26,8%, цена — от 1 457 000 рублей), Nissan Qashqai — 2458 штук (плюс 6%, 1086 000 рублей), Mitsubishi 2334 штуки (-4,8%, цена — от 1 823 000 рублей) и Outlander — Hyundai 2152 автомобиля (+18%), Tucson — цены на него стартуют от 1 499 000 рублей.
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Skoda прибавил 540 автомобилей по сравнению с ноябрем прошлого года, следом идет Kodiaq Hyundai Creta — плюс 473 автомобиля и замыкает тройку Toyota RAV4 —плюс 381 ед. к прошлогоднему результату. Популярность данных моделей обусловлена, прежде всего, отличной репутацией автоконцернов. Современный дизайн, отличная техническая оснащенность и адаптация к климатическим условиям помогают кроссоверам и внедорожникам оставаться в топе продаж. Эта тенденция сохранится и в будущем, особенно учитывая тот факт, что в 2020 году российский рынок пополнится новыми моделями. Фото: depositphotos.com
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