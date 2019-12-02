Так ли уж хорошо россияне обеспечены личными автомобилями? Исследование

В среднем по России на тысячу человек приходится 310 машин, и этот показатель понемногу растет, несмотря на затяжной кризис. Но достаточно ли этого и какие у нас автомобили?

В 2015 году на каждую тысячу жителей России приходилось 284 автомобиля, а в 2019-м их стало уже на 26 больше, показывают исследования «Автостата». Если поделить число автомобилей, которые находятся в собственности физлиц (45,5 млн), на число домохозяйств (54,4 млн), то выходит 836 на 1000.

Казалось бы, почти все российские семьи обеспечены автомобилями, но дальнейшее исследование показало, что владение отнюдь не равномерное: у 42% семей вообще нет машины, а 4% домохозяйств располагают тремя автомобилями и более. Еще у 15% домохозяйств 2 машины, а у 39% — один автомобиль на семью.

Среди моделей лидируют простенькие отечественные автомобили, а самая популярная из них — Lada 2107: на 1 июля таких машин в российском автопарке было 1,7 млн штук. На втором месте Lada 2106 (1,5 млн), на третьем — Lada 4x4 (1,2 млн), а самая распространенная иномарка — Kia Rio (793,4 тыс.), также отечественной сборки. Так что машины, конечно, покупают, но растет авторынок за счет вторички — в России продается в 3,5 раза больше подержанных автомобилей, чем новых.

В среднем по стране за 8 месяцев 2019 года было приобретено 77,7% машин с пробегом и только 22,3% новых.

Теперь об обеспеченности автомобилями по сравнению с другими европейскими странами. Если в России это 310 шт. на тысячу жителей, то в Люксембурге — 750 шт., в Италии — 721 шт., в Финляндии — 629 шт., в Германии — 605 шт. Такие данные приводит «АиФ».

Средневзвешенная цена нового автомобиля тоже потихоньку растет. Так, с января по сентябрь 2019 года она увеличилась на 8,5% по сравнению с прошлогодним результатом.



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