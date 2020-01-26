Дом на колесах, построенный на базе медицинского полноприводного Ford F-350, выставлен на продажу.

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Автомобиль скорой помощи кажется отличной основой для создания на его базе уютного и практичного кемпера. Особенно если этот автомобиль полноприводный. В таких машинах много свободного пространства.

Ярким примером того, что может получиться в итоге, является автомобиль скорой помощи Ford F-350 XLT, который сейчас выставлен на продажу. Такие медицинские машины выпускались на заводе Ford и поставлялись министерству здравоохранения США, и именно их мы неоднократно видели в фильмах и сериалах, когда приезжает скорая помощь.

Медицинская надстройка для пикапа изготавливалась компанией Road Rescue Inc., а ее габариты составляют 6,7 м в длину, 2,74 м в высоту и 2,44 метра в ширину.

Переоборудованный в кемпер автомобиль оснащен кроватью и столовой, а также отопителем жилого пространства Wave 6, работающим на газе. Снаружи будки находится множество герметичных запираемых на ключ отсеков.

Под капотом — 7,3-литровый дизельный двигатель IDI, который, по словам продавца, в среднем расходует от 16,8 до 23,5 литров на 100 км пути. При снаряженной массе 4,54 тонны кемпер может перевозить до 3,2 тонны груза. Пробег автомобиля составляет всего 39 700 миль (63 891 км).

Этот кемпер уникален — второго такого нет. И он выставлен на продажу владельцем, проживающим в Портленде (штат Орегон, США). Стоимость автомобиля не называется, но ее можно уточнить, задав вопрос в комментариях под видеороликом на YouTube, если вы заинтересованы в покупке.

Продается уникальный кемпер — большой, мощный, скорый Дом на колесах, построенный на базе медицинского полноприводного Ford F-350, выставлен на продажу. Продается уникальный кемпер — большой, мощный, скорый

На подобный серийный кемпер на базе пикапа Ford очередь растянулась на 8 месяцев, несмотря на безумный ценник.

Фото, видео: YouTube