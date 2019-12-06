Ветерану Второй мировой вернули украденный автомобиль

Воры сами вернули похищенную машину в целости и сохранности, когда узнали, кто ее владелец.

Материалы по теме В МВД назвали самые угоняемые марки машин и способы угона

Очень немногие истории об угнанных автомобилях имеют счастливый конец, но это не относится к Керли Бунфиллу и его Cadillac Eldorado 1956 года выпуска. После сообщения о краже 17 января 2020 года полицейское управление Сакраменто заявило, что Кадиллак был анонимно возвращен в полицейский участок, а затем передан владельцу.

Керли Бунфиллу 106 лет, он ветеран Второй мировой войны и трижды кавалер Пурпурного сердца. После войны Бунфилл стал работать каскадером в Голливуде, где встретил актрису Риту Хейворт. Они подружились, и, умирая в 1987 году, Хейворт завещала Бунфиллу свой синий Кадиллак. Автомобиль оказался уникальным: на дверях, багажнике и в моторном отсеке есть гравировки с именем Риты Хейворт.

Друг, пришедший проверить Бунфилла, заметил пропажу автомобиля в пятницу, 17 января 2020 года. Автомобиль стоял в гараже Бунфилла с ключами в замке зажигания. За информацию о местонахождении автомобиля была предложена награда в размере 7000 долларов. К счастью, всего несколько дней спустя Эльдорадо был обнаружен возле полицейского участка.

Хейворт также владела редким автомобилем Cadillac Ghia 1953 года, которых было выпущено всего два. Сегодня он представлен в экспозиции Автомобильного музея Петерсена.

Согласно недавнему исследованию, мужчины ценят свои автомобили больше, чем женщины.

Фото: Twitter