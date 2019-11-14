Женщины ценят автомобили меньше, чем мужчины

Мужчины прилагают больше усилий для защиты своих автомобилей, чем женщины.

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Автомобили представляют для мужчин большую ценность, чем для женщин, и они стараются защитить свои вложения, в частности, страхуя транспортные средства по каско. Женщины делают это реже и предпочитают не страховать машины от угона и повреждения до полного списания.

«В 64% случаев договоры автокаско с компанией заключают представители сильного пола. При этом 70% клиентов, которые приобретают полис автокаско с рисками „тоталь“ (повреждение автомобиля до состояния нецелесообразности его восстановления) и „угон“, — мужчины», — приводят статистику эксперты страховой компании «Согласие».

При этом женщины на 5–10% чаще, чем мужчины, попадают в аварии, но наносимый урон автомобилям у них немного меньше. Выплаты водителям-мужчинам в среднем на 2–3% выше, чем водителям-женщинам из-за того, что аварии, в результате которых автомобили идут под списание, с мужчинами случаются на 10–20% чаще. В группе риска попадания в подобные ДТП находятся молодые люди со стажем вождения до четырех лет. Чаще всего они владеют неновыми, но достаточно мощными автомобилями. Поэтому данная категория водителей платит за страхование больше других.

Самыми аккуратными водителями являются семейные люди, мужчины и женщины. Поэтому страховщики при заключении договоров с клиентами учитывают их семейное положение.

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