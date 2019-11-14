Женщины ценят автомобили меньше, чем мужчины

Успех коммерческой машины определяется не только ее характеристиками, но и многообразием предлагаемых вариантов. Например, на базе уазовского Профи есть самосвал, автовышка, автолавка, версия с краном-манипулятором и еще много разной спецтехники, включая прообраз кемпера.
«За рулем» меняет формат тест-драйвов. До сих пор мы интересовались только новинками и раритетами. Теперь будем тестировать и лидеров рынка: они уже давно в продаже, и у вас накопились к ним вопросы. Мы на них ответим.
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