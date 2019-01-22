Топ-5 самых дорогих автомобилей: GT, GT и привет из будущего

Особым спросом на аукционе Barrett-Jackson пользовались относительно новые автомобили, являющиеся уникальными по тем или иным причинам.

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Издание Autoblog подвело итоги года по аукциону Barrett-Jackson и составило рейтинг самых дорогих автомобилей из проданных. Этот аукцион всегда славился огромным выбором классических американских автомобилей, но в этот раз большую часть прибыли принесла не старая гвардия, представители которой выпускались в 1960-х годах и ранее. Видимо, присутствующие на аукционе богатые ценители автомобилей уже набрали автопарки подобных коллекционных экземпляров, и теперь им нужно что-то новое, что обязательно станет легендой. Наверное, поэтому особым спросом пользовались относительно новые автомобили, являющиеся уникальными по тем или иным причинам.

5-е место — Chevrolet Camaro ZL1 COPO 1969 года

Пятую строчку рейтинга самых дорогих автомобилей аукциона занял Chevrolet Camaro ZL1 COPO 1969 года выпуска. При этом он стал самым дорогим среди автомобилей старой гвардии. Этот апельсиновый Camaro был продан за 1 094 500 долларов (примерно 67,6 млн рублей). Автомобиль редкий: было выпущено 69 экземпляров. Проданный экземпляр имеет номер 59 и настолько близок к совершенству, насколько можно ожидать от маслкара того времени.

4-е место — Ford GT 2017 года

Этот в общем новый 3-летний Ford GT 2017 года был продан за 1 182 500 долларов (примерно 73 млн рублей). Следует отметить, что все GT на аукционах стоят более миллиона долларов. Продавец не пользовался автомобилем: прокатился пару раз и охладел — на одометре застыла цифра 538 миль (866 км). Автомобиль имеет колесные диски из углеродного волокна и окрашен в яркий зеленый цвет.

3-е место — Ford GT 2017 года

Нет, это другой автомобиль GT 2017 года выпуска, который купили за 1 485 000 долларов (примерно 91,7 млн рублей). Его пробег составляет лишь 141 мили (227 км), что позволило продать его дороже на 300 тыс. долларов: минимальный пробег сегодня ценится особенно высоко. Есть некоторые различия между этими GT. Бронзовый призер окрашен в более традиционный красный цвет и имеет классические белые полосы. Кроме того, он из личной коллекции бывшего вице-президента компании Ford. В результате стоимость автомобиля оказалась столь высокой — рекордной для нового Ford GT.

2-е место — Lexus LC500 Convertible 2021 года

В названии нет ошибки: автомобиль — привет из будущего и первый кабриолет Lexus LC500 образца 2021 года. Он был куплен за 2 млн долларов (примерно 123,5 млн рублей). Вырученные деньги отправились на благотворительность — в Американский клуб для мальчиков и девочек и в Фонд Боба Вудраффа. Проданный кабриолет — из серии 100 Inspiration, с которой начнутся продажи модели. Серия будет отличаться множеством уникальных вариантов отделки.

1-е место — Chevrolet Corvette 2020 года

Самым дорогим автомобилем аукциона стал самый первый Chevrolet Corvette с VIN-кодом, из которого становится понятно, что он первым из всех новых Chevy Corvette С8 сошел с конвейера. Заплатили за гиперкар 3 млн долларов (более 185 млн рублей), которые тут же направились в Детройтский фонд. Купил автомобиль Рик Хендрик — владелец команды NASCAR Hendrick Motorsports.

В России на продажу выставлена редчайшая Волга всего за 5,5 млн рублей.

Фото: Barrett-Jackson