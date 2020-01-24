Автомобиль собирался советско-бельгийской компанией Scaldia-Volga S.A. с 1964 года. Было выпущено только 120 таких машин.

Материалы по теме Когда очень нужны деньги — продается Волга за 5 млн рублей

Редкий автомобиль, прошедший, по заявлению продавца, реставрацию, выставлен на продажу. Это седан ГАЗ-21 1965 года выпуска, а точнее М-21 Volga, отличающаяся от всех других Волг с дизельным двигателем британской компании Rover, собиралась в Бельгии на совместном с Советским Союзом предприятии. На машины также устанавливался дизель французской компании Peugeot.

Объем мотора Rover составляет 2,3 литра, а его мощность достигает 65 л.с. В объявлении указаны иные характеристики только потому, что данные этой редкой Волги отсутствуют в базе. Работает мотор в паре с 3-ступенчатой механической коробкой передач. Отличить особую версию можно по расположению патрубка выхлопной трубы и шильдику «Volga Diesel» на крышке багажника.

За редкий коллекционный автомобиль продавец, проживающий в Екатеринбурге, просит 5,5 млн рублей.

«Скалдия Волга с дизельным мотором Ровер. Всего было выпущено заводом на экспорт 120 штук. Одна машина попала директору Богословского алюминиевого комбината Устичу. См. Википедию. Ко мне попала совсем в плачевном состоянии. После полной реставрации. Машина на учете с дизельным мотором», — говорится в объявлении на сайте Авто.ру.

Продается редчайшая дизельная Волга. Всего 5,5 млн руб. Автомобиль собирался советско-бельгийской компанией Scaldia-Volga S.A. с 1964 года. Было выпущено только 120 таких машин. Продается редчайшая дизельная Волга. Всего 5,5 млн руб.

О том, чем Волга была лучше ее современниц-иномарок, вы узнаете здесь.

Фото: Авто.ру