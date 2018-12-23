7 преимуществ Волги перед иномарками

Отыскать реальные достоинства Волги по сравнению с любыми иномарками оказалось совсем несложно!

Чем Волга хуже иномарки?

Ругать свою историю сегодня модно. Самый короткий ответ будет такой: «Ё-моё — да всем хуже!» Авторы подобных суждений всегда самодостаточны — переубеждать их я не имею желания. Тем более что недостатков у «волжанок», мягко говоря, очень много — сам писал о них неоднократно. В том числе и на основе собственного опыта:

Материалы по теме Чем УАЗ Патриот лучше Ленд Крузера?

«За четыре года ей потребовались вторая коробка передач, второй блок управления двигателем, второй механизм стеклоочистителей, второй ДМРВ, вторая помпа, третий аккумулятор, третий генератор, четвертый насос омывателя, пятый центральный переключатель света… Это я не считаю мелких „взбрыкиваний“ типа заеданий приводов дверных замков и сгорающих в пробке предохранителей электровентилятора системы охлаждения. Более того, иногда случалось такое, чего вообще не может быть… Вы, к примеру, видели, чтобы от фары отваливался рассеиватель? То-то…»

Последняя цитата — это подтверждение того, что тема материала никоим образом не является попыткой автора поспорить с очевидностью. Однако же, несмотря на откровенно стервозный характер «нижегородок», с которыми довелось прожить почти 20 лет, добрые чувства к ним никуда не делись. И хотя в итоге дело дошло до окончательного «развода», это не повод забывать то хорошее, что осталось в памяти. По крайней мере, когда речь идет не о женщинах, а об автомобиле…

Короче говоря, отыскать хотя бы семь преимуществ Волги перед любыми иномарками мне было совсем несложно. Мои соображения приведены ниже.

Итак, чем Волга лучше иномарки?

Вообще-то, 02-ю Волгу замышляли как наш аналог Мерседеса. Но потом… ну, инженеры поймут: этого нет, то нельзя, на это денег не дадут. Впрочем, эта машина мне всегда казалась очень красивой.

Волга 21-й модели провалила современный краш-тест. При ударе о массивный бетонный куб на скорости 60 км/ч автомобиль разнес этот куб вдребезги».

Из юмора волговодов

Волга и Ритуал

Материалы по теме На приколе: чем опасна для машины длительная стоянка?

Езда на Волге сегодня — это ритуал. Хочешь праздника — вот тебе готовый рецепт. Что-то вроде японского чаепития: одним достаточно просто швырнуть чайный пакетик в немытую с прошлого года кружку, а другим нужно делать всё красиво, с церемонией. Или взять грампластинки — там нюансов не меньше, чем в чаепитии. На движения красавца-тонарма можно смотреть безо всякой музыки… Как и на спиральные дорожки вращающегося диска.

Современный человек удалил ритуал из своей жизни, заменив обед фастфудом, а книгу смартфоном. Ему все время некогда. Но именно поэтому мы с такой любовью смотрим на конные экипажи и старые автомобили — они давали возможность двигаться неторопливо, выдергивая нас из бешеного ритма. И Волга для этого идеально подходит — хоть 21-я, хоть 24-я…

Кстати, а как Волга сигналит! Трудно сказать, какие подкапотные резонансы этому поспособствовали, но «молодежь» так не умеет…

Вот такие сиденья в 21-й не грех обозвать и диваном. Хотя, конечно же, это не совсем автомобильный термин.

Волга и всеобщее внимание

На дороге с бээмвешками, опелями и прочими роллс-ройсами ухоженная Волга заставляет практически любую шею повернуть голову именно в ее сторону. Никакой супермерседес на это не способен. Примерно с такими же чувствами люди смотрят сегодня на огнедышащий паровоз, невесть откуда взявшийся на железнодорожных путях. Сказка наяву, пришелец из прошлого — это и есть Волга.

Формально говоря, в этой машине — всего полторы детали от ГАЗ-21. Но кто скажет, что это не какая-то новая Волга? Узнаваемость «волжанки» — сумасшедшая.

Волга — творчество, конструктор, хобби

Тюнинг Волги подобен ремонту: его нельзя завершить, а можно только прекратить. Салон моей 02-й пятнадцать лет назад выглядел вот так.

Совершенствовать Волгу и ухаживать за ней можно до бесконечности. Это своего рода конструктор для взрослых типа «Сделай сам», любимая игрушка предыдущих поколений. Протяжка головки блока на новенькой машине, постоянное шприцевание ходовой части — короче, скучно точно не будет. Прибавим желание что-то доработать по части электрики. Ваш покорный слуга в свое время устанавливал и систему зажигания на ИК-светодиодах со статическим распределением энергии, и электровентилятор от ВАЗ-2103, и электропривод запора лючка бензобака, и бог знает что. Главная причина всегда была одна: мне это было интересно.

Фрагмент моего бесконечного тюнинга Волги — тут я добрался до 406-мотора: к нему подключили михайловское зажигание. Внешнюю скоростную характеристику тогда удалось хорошо подправить, убрав дурацкий горб. Давно было дело — лет 15 назад.

А вот на Вольву ставить ничего не хочется. Это и огромное преимущество, и, как ни странно звучит, определенный недостаток. Скажу так: Волга — это как живая собака в доме, а Вольво — безотказный робот-помощник. Кому что больше подходит — вопрос отдельный.

Волга — память, ностальгия, частица тебя

Можно носить на левом запястье современный «Брейтлинг», «Ролекс» или, скажем, «Радо» — это в тренде. А можно предпочитать отцовские «Командирские». И просто радоваться тому, что они тикают в этом тысячелетии так же уверенно, как и в прошлом. Так и Волга, прошедшая с тобой сквозь десятилетия, это уже не средство для передвижения в пространстве, а Твой Автомобиль. Многие назовут это сюсюканьем— ну, пусть называют…

Волга и Забытое искусство управления

Волга для большинства современных водителей — это что-то вроде необъезженного жеребца, к которому непонятно с какой стороны подходить. Все ли, к примеру, представляют, как переключать передачи на ГАЗ-21? Или как пускать зимой холодный мотор? А что такое масляный радиатор и как им пользоваться? А слабо отловить машину, которую вдруг стало «кидать» на сколькой дороге? Или хотя бы развернуться в тесном дворе?

Большинству, надо полагать, все это совершенно не нужно. Однако, если научился справляться с Волгой, то остальное уже не страшно…

Волга и Кувалдометр

Владелец Волги всегда знал, что почти с любой дорожной неприятностью он справится сам. В той же ГАЗ-24 не было даже сгораемых предохранителей: стукнул кулаком про сработавшему биметаллическому «охраннику» и поехал дальше. Современная иномарка при загорании аварийного индикатора практически всегда требует обращения на сервис, причем не на всяком вам помогут.

Волга как символ — поддержи отечественное

«Наши за рубежом» — обычно подобные картинки, присланные читателями, называют именно так. Что ж — за такое не стыдно.

Для многих подобный аргумент даже сегодня не является пустым звуком. Космополитам это не понять, но Волга — это всегда частица твоей страны. Извините за сентиментальность.

Эти кадры давно стали частицей нашей истории. Никакая иномарка такой киноизвестностью похвастать не может.

Были бы у меня деньги, тогда бы…

— Вероятнее всего, Вы высматриваете «Волгу»! Внешний вид «волжанок» во все времена вызывал восхищение! Вот впрысковый вариант… «Волги» всегда возили важных вельмож! Вот восьмицилиндровая версия! Выпускалась в восьмидесятых… Впрочем, вот вариант «Волги», ведомой вазовскими «ванкелями»…

«Пепсик и профессор Книжкин» (Все слова на В)

Культурная столица как достойный фон для достойной машины.

Люди часто размышляют на тему типа «Будь у меня деньги, я бы…». Ну так вот: из всего многообразия автомобилей, мелькающих на подиумах, витринах и просто на улицах, чувство, напоминающее зависть, у меня вызывают не феррари и не астон мартины, а все из себя хромированные двухцветные 21-е с оленями на капоте. Умом понимаю, что мне эта машина совершенно не нужна, но…

Но какие могут быть доводы рассудка, если речь идет о Волге?