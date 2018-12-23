7 преимуществ Волги перед иномарками

Чем Волга хуже иномарки?
Ругать свою историю сегодня модно. Самый короткий ответ будет такой: «Ё-моё — да всем хуже!» Авторы подобных суждений всегда самодостаточны — переубеждать их я не имею желания. Тем более что недостатков у «волжанок», мягко говоря, очень много — сам писал о них неоднократно. В том числе и на основе собственного опыта:
«За четыре года ей потребовались вторая коробка передач, второй блок управления двигателем, второй механизм стеклоочистителей, второй ДМРВ, вторая помпа, третий аккумулятор, третий генератор, четвертый насос омывателя, пятый центральный переключатель света… Это я не считаю мелких „взбрыкиваний“ типа заеданий приводов дверных замков и сгорающих в пробке предохранителей электровентилятора системы охлаждения. Более того, иногда случалось такое, чего вообще не может быть… Вы, к примеру, видели, чтобы от фары отваливался рассеиватель? То-то…»
Последняя цитата — это подтверждение того, что тема материала никоим образом не является попыткой автора поспорить с очевидностью. Однако же, несмотря на откровенно стервозный характер «нижегородок», с которыми довелось прожить почти 20 лет, добрые чувства к ним никуда не делись. И хотя в итоге дело дошло до окончательного «развода», это не повод забывать то хорошее, что осталось в памяти. По крайней мере, когда речь идет не о женщинах, а об автомобиле…
Короче говоря, отыскать хотя бы семь преимуществ Волги перед любыми иномарками мне было совсем несложно. Мои соображения приведены ниже.
Итак, чем Волга лучше иномарки?
Волга 21-й модели провалила современный краш-тест. При ударе о массивный бетонный куб на скорости 60 км/ч автомобиль разнес этот куб вдребезги».
Из юмора волговодов
Волга и Ритуал
Езда на Волге сегодня — это ритуал. Хочешь праздника — вот тебе готовый рецепт. Что-то вроде японского чаепития: одним достаточно просто швырнуть чайный пакетик в немытую с прошлого года кружку, а другим нужно делать всё красиво, с церемонией. Или взять грампластинки — там нюансов не меньше, чем в чаепитии. На движения красавца-тонарма можно смотреть безо всякой музыки… Как и на спиральные дорожки вращающегося диска.
Современный человек удалил ритуал из своей жизни, заменив обед фастфудом, а книгу смартфоном. Ему все время некогда. Но именно поэтому мы с такой любовью смотрим на конные экипажи и старые автомобили — они давали возможность двигаться неторопливо, выдергивая нас из бешеного ритма. И Волга для этого идеально подходит — хоть 21-я, хоть 24-я…
Кстати, а как Волга сигналит! Трудно сказать, какие подкапотные резонансы этому поспособствовали, но «молодежь» так не умеет…
Волга и всеобщее внимание
На дороге с бээмвешками, опелями и прочими роллс-ройсами ухоженная Волга заставляет практически любую шею повернуть голову именно в ее сторону. Никакой супермерседес на это не способен. Примерно с такими же чувствами люди смотрят сегодня на огнедышащий паровоз, невесть откуда взявшийся на железнодорожных путях. Сказка наяву, пришелец из прошлого — это и есть Волга.
Волга — творчество, конструктор, хобби
Совершенствовать Волгу и ухаживать за ней можно до бесконечности. Это своего рода конструктор для взрослых типа «Сделай сам», любимая игрушка предыдущих поколений. Протяжка головки блока на новенькой машине, постоянное шприцевание ходовой части — короче, скучно точно не будет. Прибавим желание что-то доработать по части электрики. Ваш покорный слуга в свое время устанавливал и систему зажигания на ИК-светодиодах со статическим распределением энергии, и электровентилятор от ВАЗ-2103, и электропривод запора лючка бензобака, и бог знает что. Главная причина всегда была одна: мне это было интересно.
А вот на Вольву ставить ничего не хочется. Это и огромное преимущество, и, как ни странно звучит, определенный недостаток. Скажу так: Волга — это как живая собака в доме, а Вольво — безотказный робот-помощник. Кому что больше подходит — вопрос отдельный.
Волга — память, ностальгия, частица тебя
Можно носить на левом запястье современный «Брейтлинг», «Ролекс» или, скажем, «Радо» — это в тренде. А можно предпочитать отцовские «Командирские». И просто радоваться тому, что они тикают в этом тысячелетии так же уверенно, как и в прошлом. Так и Волга, прошедшая с тобой сквозь десятилетия, это уже не средство для передвижения в пространстве, а Твой Автомобиль. Многие назовут это сюсюканьем— ну, пусть называют…
Волга и Забытое искусство управления
Волга для большинства современных водителей — это что-то вроде необъезженного жеребца, к которому непонятно с какой стороны подходить. Все ли, к примеру, представляют, как переключать передачи на ГАЗ-21? Или как пускать зимой холодный мотор? А что такое масляный радиатор и как им пользоваться? А слабо отловить машину, которую вдруг стало «кидать» на сколькой дороге? Или хотя бы развернуться в тесном дворе?
Большинству, надо полагать, все это совершенно не нужно. Однако, если научился справляться с Волгой, то остальное уже не страшно…
Волга и Кувалдометр
Владелец Волги всегда знал, что почти с любой дорожной неприятностью он справится сам. В той же ГАЗ-24 не было даже сгораемых предохранителей: стукнул кулаком про сработавшему биметаллическому «охраннику» и поехал дальше. Современная иномарка при загорании аварийного индикатора практически всегда требует обращения на сервис, причем не на всяком вам помогут.
Волга как символ — поддержи отечественное
Для многих подобный аргумент даже сегодня не является пустым звуком. Космополитам это не понять, но Волга — это всегда частица твоей страны. Извините за сентиментальность.
Были бы у меня деньги, тогда бы…
— Вероятнее всего, Вы высматриваете «Волгу»! Внешний вид «волжанок» во все времена вызывал восхищение! Вот впрысковый вариант… «Волги» всегда возили важных вельмож! Вот восьмицилиндровая версия! Выпускалась в восьмидесятых… Впрочем, вот вариант «Волги», ведомой вазовскими «ванкелями»…
«Пепсик и профессор Книжкин» (Все слова на В)
Люди часто размышляют на тему типа «Будь у меня деньги, я бы…». Ну так вот: из всего многообразия автомобилей, мелькающих на подиумах, витринах и просто на улицах, чувство, напоминающее зависть, у меня вызывают не феррари и не астон мартины, а все из себя хромированные двухцветные 21-е с оленями на капоте. Умом понимаю, что мне эта машина совершенно не нужна, но…
Но какие могут быть доводы рассудка, если речь идет о Волге?
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