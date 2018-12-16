Машина не заводится на холоде? 10 возможных причин

…На морозе греметь ключами всегда приятнее
Михаил Жванецкий
Современный автомобиль, как правило, пускается мгновенно — его не нужно мучить долгими «прокрутками». Но и такие машины порой подводят, особенно на морозе: не пускаются — и всё тут. Не все причины зимних «незапусков» связаны именно с морозом. Часто бывает, что на холоде некоторые затаившиеся неисправности просто спешат проявить себя. На всякий случай попробуем перечислить наиболее популярные причины капризов мотора, но начнем все-таки с чисто зимних неприятностей. Страшилки типа «заклинило мотор» или «выкрошены зубья венца маховика» отложим «на потом»: это тема отдельного разговора.
Чисто зимние причины
- Топливо решило покапризничать: что-то жидкое замерзло. Это могут быть и капли воды в бензопроводе, и летнее дизтопливо, проданное вам под видом зимнего (в топливном баке, в фильтре — не важно). Реальный способ лечения — эвакуация в теплое помещение. Никакие антигели и прочая автохимия уже не помогут — это всего лишь средства профилактики, но никак не лечения.
- Моторное масло на морозе загустело так, что стартер не в силах провернуть коленвал. Лекарство очевидно: см. предыдущий пункт. Заливать масло по сезону нужно было вовремя, а теперь необходимо каким-то образом добраться до теплого гаража, а уже там слить масло 10W (или какое у вас там было?) и залить 0W (или хотя бы 5W). Или подождать оттепели, если вы не очень торопитесь…
- У дизельной машины сбоят свечи накаливания. Понятно, что зимой это проявляется чаще, чем в теплое время: многие специально греют свечи в несколько приемов, прежде чем давать стартеру команду «Пуск». Короче, надо их менять без раздумий, причем сразу все — хуже не будет.
- Стартер крутит до безобразия медленно. Если масло сезонное, то виновата, скорее всего, подсевшая от тяжкой зимней жизни батарея. Подзарядить, заменить, прикурить от машины доброго соседа, воспользоваться пускачом — решайте по ситуации и по фактическому состоянию АКБ. Кстати — вы никогда не задумывались о том, что цена новой батареи сегодня практически сопоставима со стоимостью пары заправок на АЗС? В ряде случаев такая покупка вполне оправданна.
- Забита выхлопная труба. Это может быть вызвано чисто зимней причиной: заехали задом в сугроб, к примеру. Понятно, что трубе, как и выхлопу, нужно «дать свободу».
Демисезонные причины
- Самая смешная причина: кончилось топливо… Комментарии не нужны: ищите то, что кончилось. Кстати, как раз на сей случай многие возят с собой 5-литровые канистрочки: много места они не занимают. А хорошие при этом еще и не воняют, что немаловажно.
- Заглючила сигналка-противоугонка. Или — еще проще: вы сами забыли снять какую-то блокировку пуска мотора. А бывает и так: машину пытались угнать, но таланта не хватило…В общем, проверьте на всякий случай свою «охрану» — вдруг так оно и есть?
- Отказал топливный насос. Тут все ясно: разоряемся на установку нового.
- Порвался ремень ГРМ. Заметим, что первый признак такой неисправности — облегченное вращение стартера. Если мотор не втыковый, то достаточно поменять ремень. Если же втыковый, то вам сильно не повезло. Дорогостоящий ремонт двигателя обеспечен.
- Ремень ГРМ перескочил на несколько зубьев, напрочь сбив фазы газораспределения. Надо вернуть «статус кво».
Всех, кому перечисленные причины кажутся азбучными, прошу пополнить предложенный список своими примерами. Это будет полезно — как минимум новичкам. Ведь сегодня, по ряду причин, мало кто прочитывает все наши публикации, храня подписку «на заветной полочке». Поэтому иногда приходится в чем-то повторяться.
Всем удачи на дороге. И… поменьше поводов лазить под капот!
Фото: depositphotos.com
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