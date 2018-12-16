Машина не заводится на холоде? 10 возможных причин

Если у машины не пускается мотор, современный человек обычно хватается за мобильник. Но в ожидании помощи не грех немножко подумать над причиной случившегося. Не исключено, что решить проблему можно на месте и самому.

…На морозе греметь ключами всегда приятнее

Михаил Жванецкий

Современный автомобиль, как правило, пускается мгновенно — его не нужно мучить долгими «прокрутками». Но и такие машины порой подводят, особенно на морозе: не пускаются — и всё тут. Не все причины зимних «незапусков» связаны именно с морозом. Часто бывает, что на холоде некоторые затаившиеся неисправности просто спешат проявить себя. На всякий случай попробуем перечислить наиболее популярные причины капризов мотора, но начнем все-таки с чисто зимних неприятностей. Страшилки типа «заклинило мотор» или «выкрошены зубья венца маховика» отложим «на потом»: это тема отдельного разговора.

Чисто зимние причины

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Топливо решило покапризничать: что-то жидкое замерзло. Это могут быть и капли воды в бензопроводе, и летнее дизтопливо, проданное вам под видом зимнего (в топливном баке, в фильтре — не важно). Реальный способ лечения — эвакуация в теплое помещение. Никакие антигели и прочая автохимия уже не помогут — это всего лишь средства профилактики, но никак не лечения.

Моторное масло на морозе загустело так, что стартер не в силах провернуть коленвал. Лекарство очевидно: см. предыдущий пункт. Заливать масло по сезону нужно было вовремя, а теперь необходимо каким-то образом добраться до теплого гаража, а уже там слить масло 10W (или какое у вас там было?) и залить 0W (или хотя бы 5W). Или подождать оттепели, если вы не очень торопитесь…

У дизельной машины сбоят свечи накаливания. Понятно, что зимой это проявляется чаще, чем в теплое время: многие специально греют свечи в несколько приемов, прежде чем давать стартеру команду «Пуск». Короче, надо их менять без раздумий, причем сразу все — хуже не будет.

Стартер крутит до безобразия медленно. Если масло сезонное, то виновата, скорее всего, подсевшая от тяжкой зимней жизни батарея. Подзарядить, заменить, прикурить от машины доброго соседа, воспользоваться пускачом — решайте по ситуации и по фактическому состоянию АКБ. Кстати — вы никогда не задумывались о том, что цена новой батареи сегодня практически сопоставима со стоимостью пары заправок на АЗС? В ряде случаев такая покупка вполне оправданна.

Забита выхлопная труба. Это может быть вызвано чисто зимней причиной: заехали задом в сугроб, к примеру. Понятно, что трубе, как и выхлопу, нужно «дать свободу».

В ряде случаев эвакуатор — спасение. Например, если в дизельной машине застыло топливо, то лучший выход из положения — поездка с чьей-то помощью в теплое помещение.

Демисезонные причины

Самая смешная причина: кончилось топливо… Комментарии не нужны: ищите то, что кончилось. Кстати, как раз на сей случай многие возят с собой 5-литровые канистрочки: много места они не занимают. А хорошие при этом еще и не воняют, что немаловажно.

Заглючила сигналка-противоугонка. Или — еще проще: вы сами забыли снять какую-то блокировку пуска мотора. А бывает и так: машину пытались угнать, но таланта не хватило…В общем, проверьте на всякий случай свою «охрану» — вдруг так оно и есть?

Отказал топливный насос. Тут все ясно: разоряемся на установку нового.

Порвался ремень ГРМ. Заметим, что первый признак такой неисправности — облегченное вращение стартера. Если мотор не втыковый, то достаточно поменять ремень. Если же втыковый, то вам сильно не повезло. Дорогостоящий ремонт двигателя обеспечен.

Ремень ГРМ перескочил на несколько зубьев, напрочь сбив фазы газораспределения. Надо вернуть «статус кво».

В современных машинах капоты чаще всего открывают лишь для того, чтобы залить омывайку. Поэтому, честно говоря, будет лучше, если неопытный человек не будет без подготовки что-то откручивать. На заводе в свое время мы использовали такой речевой шаблон: мол, неквалифицированное вмешательство может усугубить дефект.

Всех, кому перечисленные причины кажутся азбучными, прошу пополнить предложенный список своими примерами. Это будет полезно — как минимум новичкам. Ведь сегодня, по ряду причин, мало кто прочитывает все наши публикации, храня подписку «на заветной полочке». Поэтому иногда приходится в чем-то повторяться.

Всем удачи на дороге. И… поменьше поводов лазить под капот!

Фото: depositphotos.com