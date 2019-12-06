Skoda подразнила тизером нового кроссовера

Концепт Vision IN начинает обретать форму — Skoda опубликовала видеотизер нового компактного SUV.

При включенных фарах у концепта Visiот IN подсвечиваются логотип и радиаторная решетка, формируя узнаваемый облик автомобиля вместе с разделенными светодиодными фарами. Задняя часть видна только частично, но также имеет уникальную световую надпись.

Кристаллические элементы в автомобиле щедро рассыпаны повсюду — на приборной панели, переключателе передач, фарах и т.д.

Vision IN имеет отдельно расположенную панель информационно-развлекательной системы с графической анимацией, многофункциональный руль с надписью «Skoda» в центре, а также контрастную декоративную прострочку на чехлах сидений. Он оснащен ассистентом по поддержанию полосы движения, круиз-контролем и голосовым управлением.

Точной информации нет, но зарубежные СМИ пишут, что, скорее всего, внедорожник будет оснащаться 1,0-литровым турбированным бензиновым мотором или 1,5-литровым TSI. Учитывая стратегию Skoda India BSVI, для кроссовера не предусмотрено дизельного варианта. На местном рынке он будет конкурировать с Kia Seltos, Hyundai Creta и MG Hector.

Автомобиль построен на платформе MQB-A0-IN, которая была разработана специально для Индии, о чем говорят две последние буквы в индексе, в ответ на пожелания своих клиентов в регионе. При длине 4260 мм он на 19 мм длиннее, чем Kamiq, и на 130 мм короче, чем китайская версия. В будущем на этой новой локализованной субкомпактной платформе будут создаваться различные модели Skoda и Volkswagen. Skoda Auto управляет деятельностью всей Volkswagen Group в регионе в рамках проекта India 2.0.

Более детальную информацию о Vision IN Шкода должна представить на выставке Auto Expo в Нью-Дели, которая пройдет с 6 по 9 февраля.

Также на этой выставке мы ожидаем концепт нового кроссовера Kia.

Видео: YouTube