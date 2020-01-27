Опасайтесь «скворечников»! Это камеры фиксации нового типа

В Подмосковье постепенно меняют передвижные камеры на комплексы фотофиксации, установленные в защитном коробе на крыше легковых седанов Lada Granta.

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В Московской области передвижные камеры на треногах постепенно меняют на мобильные посты нового типа, установленные на крышах Lada Granta. Сейчас в регионе действует 1,2 тыс. стационарных комплексов и 200 передвижных, сообщает «Коммерсантъ».

Новые комплексы «Скат-С», построенные на базе автомобилей, имеют яркую окраску, а их специалисты одеты в униформу со светоотражающими элементами, рассказали в компании «МВС Груп» (оператор областной системы фиксации нарушений). Это оборудование более совершенно, чем треноги, и позволяет получать информацию как со встроенной, так и с выносной камеры. «Скат-С» — это модель питерского производителя «Ольвия», она устанавливается на машине на высоте 2 метра, и главное условие ее работы — неподвижность автомобиля во время замеров. Она способна измерять скорость до 350 км/ч на расстоянии до 100 м.

ООО «МВС Груп» будет устанавливать и содержать камеры, получая за каждое оплаченное штрафное постановление 233 рубля.

Со временем все треноги заменят мобильными постами нового типа, общее число камер не изменится. Новые посты заметнее и должны способствовать предупреждению нарушений. Кроме того, власти региона неоднократно жаловались на случаи вандализма со стороны автовладельцев, проблему признали и в ГИБДД России. Портить новые камеры фиксации нарушений будет гораздо сложнее.

Инспекторы ГИБДД получили приборы для измерения ровности дорожного покрытия — более 200 приборов переданы в 16 регионов России.

Фото: «МВС Груп»