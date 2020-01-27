Опасайтесь «скворечников»! Это камеры фиксации нового типа

Сегодня, задумав купить новый автомобиль за полмиллиона, рассчитывать можно разве что на продукцию из Тольятти в базовых исполнениях. Зато на вторичке ассортимент куда разнообразнее — правда, не все предложения можно рассматривать всерьез. Но есть достойные (и надежные) седаны с пробегом.
Если ветровое стекло вашего автомобиля не имеет встроенного обогрева по всей площади или хотя бы в зоне покоя дворников, со стеклоочистителей часто приходится сбивать лед, а порой они просто намертво примерзают к стеклу.
Харизматичная Mazda CX-7 2006 года выпуска отличается от многих своих ровесников и внешностью, и характером. На старте продаж за ней выстраивались очереди, а вот во время эксплуатации авто разочаровало владельцев. Косяки машины заставляли сбывать ее после года-двух использования. При этом многие облегченно вздыхали, избавившись от «семерки». Чем же она пришлась не ко двору, рассказываем в статье.
Когда смотрю на желтую Весту Спорт R1, невольно вспоминаю давние мечты, а с ними, извините, и домашние «азотные» наработки. Да, нам, выросшим на вазовской технике, всегда хотелось иметь быстрых лошадей под капотом.