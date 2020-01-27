Угадаете самый продаваемый продукт Volkswagen? Спорим, что нет!

Какой продукт Volkswagen продает лучше всего? Golf? Tuguan? Multivan? Хорошие догадки, но нет. Лучше всего у компании получается продавать... колбасу.

Материалы по теме Skoda подразнила тизером нового кроссовера

Бестселлер Volkswagen — это не какой-либо автомобиль или фургон из модельного ряда. Это, на самом деле, колбаса.

Все верно. С 1970-х годов Volkswagen производит колбасы Currywurst на фабрике в Вольфсбурге. Колбасы, в основном, расходятся среди сотрудников компании, но кое-что попадает и на рынок.

В прошлом году Volkswagen произвел 6,2 миллиона автомобилей на 50 заводах, расположенных во многих странах мира. Между тем, на одном только заводе в Вольфсбурге было выпущено 6,8 миллиона колбас.

Но почему Volkswagen, один из крупнейших автопроизводителей на планете, производит мясные продукты? Компания выпускала продукты питания для сотрудников с 1930-х годов. В 1973 году автопроизводитель решил, что более рентабельно производить колбасы, которые сотрудники ели бы на месте. Успех колбас, которые по достоинству оценили десятки тысяч работников Volkswagen, привел к тому, что они стали продаваться в десятке стран.

В одном из сюжетов The Grand Tour Ричард Хаммонд участвует в процессе производства колбас Фольксвагена, в цеху, расположенном по соседству со сборочной линией автомобилей. Также в передаче Хаммонд беседует с сотрудником Volkswagen, который начал карьеру на заводе, готовя обшивку для автомобилей, а позже был переведен на готовку колбас.

Как ни странно, колбасу Volkswagen можно найти в каталоге запчастей Volkswagen. Поэтому, пока вы ищете детали, закажите себе и парочку мясных изделий под номером 199 398 500.

У Фольксвагена скоро появится новый автомобиль на базе Тигуана, который будет спортивнее исходной модели и более стильным.

Фото: Volkswagen

Видео: YouTube