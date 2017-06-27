Volkswagen Tarok очень похож на одноименный концепт, представленный в 2018 году.

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В ближайшее время в модельном ряду Volkswagen появится пикап Tarok, построенный на базе кроссовера Tiguan. Изображения новинки были опубликованы на сайте Национального института промышленной собственности Бразилии.

В основе автомобиля лежит платформа MQB. То есть пикап не будет утилитарным из-за отсутствия рамы. Скорее модель окажется спортивной и предназначенной для тех, кто ведет активный образ жизни, увлекаясь путешествиями и спортом.

Известно, что длина Tarok составит 4910 мм, из которых 2990 мм — колесная база, а 1206 мм — длина грузовой платформы. С учетом зеркал ширина пикапа достигает 1830 мм. При этом ширина грузовой платформы достигает 1090 мм. Высота автомобиля равна 1670 мм. Несмотря на отсутствие рамы, грузоподъемность Tarok составляет одну тонну.

Новый пикап Volkswagen получит одну полезную особенность: спинка задних сидений сможет складываться, что позволит увеличить длину грузового отсека до 1861 мм и перевозить более габаритные вещи, наподобие каяков и каноэ. Заднее стекло при этом складываться не будет.

Представленный почти два года назад концепт Tarok был оснащен 1,4-литровым турбированным двигателем мощностью 150 л.с., а также системой полного привода 4Motion и 6-ступенчатым автоматом. Не исключено, что серийная версия пикапа получит и двигатель большего объема, в том числе турбодизельный агрегат.

Пикап может появиться в продаже и в других странах, не только в Южной Америке. Отважится ли Volkswagen проводить эксперименты на нашем рынке — неизвестно.

Volkswagen запатентовал новую модель на базе Тигуана Volkswagen Tarok очень похож на одноименный концепт, представленный в 2018 году. Volkswagen запатентовал новую модель на базе Тигуана

Но в России скоро точно появится новый Volkswagen Polo, который был недавно сфотографирован во время испытаний в Москве.

Фото: Volkswagen