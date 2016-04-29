Стала известна дата премьеры нового Nissan Qashqai

Кроссовер появится уже в этом году.

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Дебют нового Nissan Qashqai, запланированный на сентябрь 2020 года, почти наверняка состоится на автосалоне во Франкфурте. Ожидается, что третье поколение кроссовера кардинально изменит облик в духе компактного Juke и прошлогоднего концепткара IMQ.

Интерьер, как ожидается, также претерпит радикальную трансформацию в стиле родного «брата» X—Trail 2020 года — с капитально модернизированной информационно-развлекательной системой и новым дизайном приборной панели.

Новый Qashqai не перейдет на новую платформу вместо этого, как пишет британский Autocar, для него доработают тележку CMF. Пока это не было официально подтверждено, но, скорее всего, Nissan не предложит дизельных двигателей для новой модели, поскольку теперь производитель взял курс на электрификацию.

Основную линейку нового Qashqai будут представлять две новые гибридные системы. Одна из них — ePower, в ней используется бензиновый двигатель, выполняющий роль генератора для зарядки аккумуляторов и приведения в движение автомобиля с помощью электродвигателей. Другая система будет представлять собой подзаряжаемый гибрид, построенный с использованием ноу-хау от партнера по альянсу Mitsubishi.

«Чистого» электрокара не ожидается, вместо него через год Nissan представит новую модель Ariya, концепт которой показали в октябре прошлого года.

Сейчас в России за нынешнее поколение Nissan Qashqai просят от 1 250 000 рублей за автомобиль с 115-сильным 1,2-литровым мотором, 6-ступенчатой механической коробкой и передним приводом.

Также ходят слухи о планах Ниссана выйти из альянса с Renault.

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