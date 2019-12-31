Nissan хочет выйти из альянса с Renault. Французы против

На фоне продолжающейся истории с экс-главой Nissan Карлосом Гоном руководство японского автопроизводителя ускорило разработку плана возможного выхода из альянса.

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Nissan планирует завершить сотрудничество в производственной и инженерно-технической сферах, а также изменить состав правления Nissan, сообщает ТАСС со ссылкой на газету Financial Times. На протяжении последних 20 лет усилиями Карлоса Гона шаткое равновесие в концерне удавалось удерживать, но теперь, похоже, Nissan взял курс на большую самостоятельность.

Возможный разрыв является показателем растущего напряжения в альянсе, который сохранялся благодаря усилиям Гона на протяжении почти двух десятилетий. Сообщается, что новый вице-президент Nissan Макото Утиду все еще тесно сотрудничает с президентом Renault Жаном-Домиником Сенаром по запуску новых проектов, однако уже размышляет над прекращением отношений. Руководство Nissan полагает, что отношения с давним французским партнером на каком-то этапе стали неэффективными и тормозят развитие их компании.



Отмечается также, что в случае полного раскола автоконцернам придется искать новых партнеров и, возможно, вступать в новые альянсы, чтобы противостоять конкурентам.

Неясно, насколько осуществимо разделение, притом что Renault является крупнейшим акционером Nissan и стремится к восстановлению связей.

Карлос Гон, бывший глава обеих компаний, создал и удерживал концерн Renault-Nissan. Его обвинили в финансовых махинациях и завели уголовное дело. В конце декабря ему удалось сбежать из-под домашнего ареста в Японии, он появился в Ливане и заявил, что система правосудия в Японии фабрикует против него ложные обвинения и он вынужденно пошел на такой шаг, чтобы рассмотрение его дела было честным и непредвзятым.

Тем временем бежавший из заключения экс-глава Renault-Nissan рассказал журналистам свою «правду» о сложившемся положении дел.



Фото: Сергей Бобылев/ТАСС