Все на выручку: дюжина парней поднимает Мерседес, под которым пешеход

Женщина под машиной до последнего не расставалась со смартфоном.

Произошло это в минувшие выходные: на пересечении улиц Деланси и Норфолк женщину сбил черный Mercedes-Benz GLE, и та попала в настоящую ловушку, сообщает «Нью-Йорк пост». Водитель замер, боясь еще больше ухудшить ее положение.

В считаные мгновения на помощь к пострадавшей бросилась по крайней мере дюжина молодых мужчин, чтобы наклонить Мерседес и вытащить ее из-под колес.

«Когда я подошел, на перекрестке уже собралась толпа людей», — рассказал «Нью-Йорк пост» Колди Дрошер, который и разместил видео в Twitter.

Представитель службы спасения сказал, что они получили вызов в пять часов вечера и доставили женщину в больницу Bellevue. Сообщается также, что женщина была в сознании все время, пока находилась под Мерседесом, а на фото, опубликованном после того, как ее удалось вытащить, видно, что она лежит на спине, уткнувшись в смартфон. Вероятно, она находилась в шоковом состоянии.

Канадский водитель очень спешил, из-за чего не справился с управлением, но он может считать, что ему повезло, причем трижды!



Фото: YouTube