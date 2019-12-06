Канадский водитель очень спешил, опаздывая на работу, из-за чего не справился с управлением. Но ему повезло. И снова повезло. И еще раз.

На шоссе 14 в Канаде водитель, опаздывая на работу, пытался обогнать впереди идущую машину, но не справился с управлением, и его Chevy Blazer занесло на полосу встречного движения. Серьезная авария была практически неизбежна, но благодаря быстрой реакции водителя встречного автомобиля ее удалось избежать.

Затем неуправляемый внедорожник откинуло обратно, и он едва-едва избежал столкновения с другим автомобилем, но потом, сбив дорожный знак, съехал в кювет. Здесь ему повезло в третий раз — он остановился, избежав наезда на огромные валуны на обочине.

«Не убивайте себя и других только потому, что опаздываете на работу», — резюмировал зритель в комментариях к сюжету.

Бывает, что и машины летают: этот британский водитель даже представить себе не мог, что его поджидает на перекрестке.

Видео: YouTube