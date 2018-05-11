Стремительный перекресток: бывает, что и машины летают

Этот британский водитель даже представить себе не мог, что его поджидает на перекрестке.

Это происшествие зафиксировала камера видеорегистратора в небольшом городке Йейт (Южный Глостершир, Англия). Автовладелец выезжал с прилегающей улицы на основную дорогу с разрешенной скоростью в 40 миль в час (64 км/ч) на своем Citroen C1. И в это время поперек перед ним буквально пролетел автомобиль со скоростью более 70 миль в час (112 км/ч). Ему повезло всего на «пару секунд», иначе последствия были бы непредсказуемыми. А так в итоге никто не пострадал, однако автомобиль «летуна» был полностью разрушен.

Это видео очередное доказательство того, что человек предполагает, а высшие силы располагают. Чем это стало для того, кто по счастливой случайности избежал аварии — предупреждением и счастливым предзнаменованием? В любом случае есть повод задуматься. А мы в наступающем году желаем всем автомобилистам, чтобы они не сталкивались с вот такими «нежданчиками» на дорогах.

Во Флориде пикап на большой скорости влетел в терминал аэропорта.

Видео: YouTube