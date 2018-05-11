Стремительный перекресток: бывает, что и машины летают

Советские плакаты типа «Не влезай — убьет!» казались наивными и бесполезными, но возникали как реакция на какой-то несчастный случай. Сегодня автомобиль часто (и без оснований!) рисуется как «средоточие вселенского зла». Вот наиболее популярные из автострашилок.
Читатель «За рулем» уверен, что трансмиссионные масла и жидкости для автоматических коробок передач, имеющиеся сегодня в продаже, снижают ресурс деталей трансмиссии. Что это: вселенский заговор или следствие конкуренции между производителями, которые стремятся сделать свой продукт более универсальным?
Смотрел я тут недавно фильм о спасении человечества в будущем. Там из автомобилей фигурировал пикап Mitsubishi L200. О китайском JAC T6 авторы этого фильма, вероятно, и не слышали. А ведь он тоже может быть в числе спасателей.
Каждый хоть раз, да ошибался, будучи за рулем. Задумался — и чуть не проехал на красный или слишком резко перестроился. От подобных ситуаций автовладельцев призваны беречь современные электронные ассистенты. «За рулем» проверил, насколько хорошо они работают.
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