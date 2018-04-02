Так опаздывал на рейс? — пикап влетает в терминал (видео) — журнал За рулем

Так опаздывал на рейс? — пикап влетает в терминал (видео)

Произошло это во Флориде. К счастью, из-за раннего времени в аэропорту почти не было народа и никто не пострадал.

40-летний мужчина в минувший четверг около 3 часов утра въехал на пикапе в главное здание терминала международного аэропорта Сарасота-Брадентон во Флориде (США).

До сих пор неясно, был ли инцидент преднамеренным или случайным, но шокирующая сцена попала в объективы сразу нескольких видеокамер под разными ракурсами. Водитель получил множественные травмы, но в аэропорту никто не пострадал.

Сообщается, что пикап GMC Sierra 2015 года был замечен ранее на шоссе, он странно маневрировал, но остановить водителя не удалось. В итоге грузовик прорвал ограждение из проволочной сетки и, пробив стену, въехал в главный терминал аэропорта. К счастью, бетонная стойка стола не дала грузовику врезаться в сотрудников, и им удалось спастись. Зал был пуст из-за раннего часа.

Помимо ущерба, нанесенного зданию, грузовик также повредил багажный ленточный конвейер. Общий ущерб оценивается примерно в 250 тысяч долларов, сообщает «Геральд Трибьюн».

Видео: YouTube

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