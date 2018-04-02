Пикап в городе: кому и зачем нужен грузовик в хозяйстве

В редакционном парке «За рулем» необычное пополнение — Mitsubishi L200 пятого поколения, 2019 года. Необычное, так как последний раз пикап был у нас на длительном тесте лет десять назад. Кроме того, в мегаполисе грузовичок вроде как ни к чему. Тем не менее на улицах их довольно много. И мы нашли шесть причин этому.